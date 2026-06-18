उज्जैन में सनसनी: खेत में मिले दो शव, हत्या की आशंका पर पुलिस जांच शुरू

भोपाल, 18 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में गुरुवार को एक खेत में एक पुरुष और एक महिला के शव मिलने के बाद संदिग्ध हत्या का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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ये शव राघवी पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले ब्राह्मणखेड़ा गांव के एक खेत से बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, सुबह के समय स्थानीय लोगों ने खेत में शव पड़े देखे और तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। राघवी एसएचओ वीरेंद्र बांडेवार की अगुवाई में पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं और इलाके को सुरक्षित किया।

शुरुआती जांच के दौरान अधिकारियों को शव खेत की सीमा के पास लगभग 100 मीटर की दूरी पर पड़े मिले, जिससे संकेत मिलता है कि घटना इलाके में कहीं और हुई होगी, जिसके बाद पीड़ित वहां गिरे या उन्हें अलग-अलग जगहों पर डाला गया।

मृतकों की पहचान कालूराम वर्मा (35) और मंजू शर्मा (36) के रूप में हुई है। दोनों उज्जैन जिले के बैलाखेड़ा गांव के रहने वाले थे।

जांचकर्ताओं ने बताया कि दोनों शवों के सिर पर चोट के निशान थे, जिससे हिंसक हमले का शक और गहरा गया। हालांकि, मौत की सही वजह और समय का पता पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद ही चलेगा।

मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "शवों पर चोट के निशान हैं और पहली नजर में मामला संदिग्ध लगता है। हम सभी संभावित पहलुओं की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।"

घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों में तनाव फैल गया और घटनास्थल के पास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। डीएसपी जेडन लिंगजेरपा समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच का जायजा लिया। फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया।

जांचकर्ताओं ने खेत से नमूने लिए और आसपास के इलाके की तलाशी ली ताकि ऐसे सुराग मिल सकें, जिनसे घटनाक्रम का पता लगाया जा सके।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि पुरुष और महिला एक-दूसरे को जानते थे।

अधिकारियों ने मौतों को किसी खास मकसद से जोड़ने से परहेज किया और कहा कि वैज्ञानिक और फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

हत्या को लेकर मृतकों के परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस मरने से पहले पीड़ितों की गतिविधियों की भी जांच कर रही है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी