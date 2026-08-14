जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में गोलीबारी में वीडीसी सदस्य की मौत, दूसरे युवक की हालत गंभीर

श्रीनगर, 14 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में शुक्रवार को गोलीबारी में ग्राम रक्षा समिति (वीडीसी) के एक सदस्य की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जब उनके एक साथी ने दोनों पर गोली चला दी।

यह घटना उधमपुर के मौंगरी इलाके में घटी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार सुबह उस समय घटी जब ये लोग दमनोट पुलिस चौकी की ओर जा रहे थे।

यात्रा के दौरान, कथित तौर पर एक बहस छिड़ गई जिसके बाद आरोपियों ने उन पर गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

मृतक की पहचान बलदेव सिंह के रूप में हुई और घायल की पहचान रमेश सिंह के रूप में हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया, "घटना में शामिल सभी व्यक्ति ग्राम विकास परिषद (वीडीसी) के सदस्य हैं।" उन्होंने कहा कि पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की जांच जारी है।

ग्राम रक्षा समितियां (वीडीसी), जिनका अब आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर ग्राम रक्षा गार्ड (वीडीजी) कर दिया गया है, नागरिक सुरक्षा समूह हैं जिनकी स्थापना 1990 के दशक के मध्य में जम्मू और कश्मीर के दूरस्थ, पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर स्थानीय आबादी की रक्षा करने और आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए की गई थी।

सुदूर क्षेत्रों में स्थानीय आत्मरक्षा क्षमता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की एक योजना के तहत शुरू में 1995 में गठित वीडीसी में स्थानीय स्वयंसेवक, पूर्व सैनिक और पूर्व पुलिसकर्मी शामिल होते हैं, जिनका नेतृत्व कई मामलों में एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) करता है।

पुलिस द्वारा सदस्यों को आमतौर पर .303 या आधुनिक राइफलें और गोला-बारूद उपलब्ध कराए जाते हैं। ग्राम विकास केंद्र (वीडीसी) स्थानीय जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी/एसएसपी) के प्रत्यक्ष परिचालन पर्यवेक्षण के तहत कार्य करते हैं।

घुसपैठ और लक्षित खतरों के खिलाफ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा इस संरचना को संशोधित किया गया और औपचारिक रूप से वीडीजी के रूप में अधिसूचित किया गया।

नामित समूह प्रमुखों को प्रतिमाह 4,500 रुपये का मानदेय मिलता है जबकि नियमित सदस्यों को प्रति माह 4,000 रुपये मिलते हैं।

--आईएएनएस

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