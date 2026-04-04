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Tripura TTADC Election : आदिवासी परिषद चुनावों में ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा तैयार: त्रिपुरा सीएम​

त्रिपुरा में TTADC चुनाव में भाजपा को जनजाति समुदाय का बढ़ता समर्थन।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 04, 2026, 05:26 AM
आदिवासी परिषद चुनावों में ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा तैयार: त्रिपुरा सीएम​

अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को कहा कि त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएएडीसी) का आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि जनजाति (ट्राइबल) समुदाय के बढ़ते समर्थन से भाजपा सभी 28 सीटों पर भारी अंतर से जीत हासिल करेगी।

सिपाहीजला जिले के कथलिया-मिर्जा-राजापुर चुनाव क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम माणिक साहा ने कहा कि टीटीएएडीसी चुनाव 'सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि इतिहास रचने का दिन है।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा को आदिवासी इलाकों में बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है।

रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) के 500 से ज्यादा समर्थकों का भाजपा में स्वागत किया। उनमें से एक धनपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमपी के 2023 विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार अमिया दयाल नोआतिया भी थे, जिनके शामिल होने को चुनावों से पहले एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर हाईलाइट किया गया।

बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के घटनाक्रम से साफ पता चलता है कि भाजपा टीटीएएडीसी चुनावों में इतिहास रचने की राह पर है।

उन्होंने कहा कि टीटीएएडीसी में सीपीआई (एम) और रीजनल पार्टियों ने सालों तक राज किया है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। अब, भाजपा ने सभी 28 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी वोटर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाजपा की जीत पक्की करने के लिए सुबह जल्दी वोट डालें।

भाजपा के वरिष्ठ नेता माणिक साहा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद, सरकार ने पक्का किया कि आठ जनजाति के बुद्धिजीवियों को पहली बार पद्म श्री अवॉर्ड मिले। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने समाजपतियों (कम्युनिटी हेड्स) के लिए सोशल पेंशन भी बढ़ाई है और जनजाति कम्युनिटीज के लिए सही सम्मान पक्का किया है। हमारी सरकार ने खास तौर पर जनजाति वेलफेयर के लिए बनाई गई स्कीम्स की देखरेख के लिए डिस्ट्रिक्ट और सब-डिविजनल लेवल पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स अपॉइंट करने का फैसला किया है।

सीएम साहा ने कहा कि हम जनजाति इलाकों में 21 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (ईएमआरएस) भी बना रहे हैं, और उन्हें तेजी से लागू करने के लिए जरूरी छूट मांगी है। जनजाति समुदायों के विकास और तरक्की को पक्का करने के लिए कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। यह चुनाव इतिहास बनाने का मौका है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग समझ गए हैं और पूरे दिल से भाजपा का साथ देंगे।

--आईएएनएस

 

 

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