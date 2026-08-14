वडोदरा में तिरंगा यात्रा में उमड़ी भारी भीड़, गुजरात के उपमुख्यमंत्री की युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील

अहमदाबाद, 14 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में शुक्रवार को वडोदरा में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर हिस्सा लिया। यह यात्रा स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के साथ-साथ युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

यात्रा की शुरुआत नवलखी ग्राउंड से हुई और यह कीर्ति स्तंभ तथा लाल कोर्ट होते हुए गांधीनगर गृह पर जाकर समाप्त हुई।

यह कार्यक्रम गुजरात में चल रहे व्यापक हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा था। इस अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में 1,200 से अधिक तिरंगा यात्राएं आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

नवलखी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और गुब्बारे उड़ाए गए। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और रवींद्रनाथ टैगोर के वेश में आए लोगों ने विशेष आकर्षण पैदा किया। देशभक्ति और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली प्रस्तुतियों को लोगों ने खूब सराहा।

जैसे-जैसे यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से होकर आगे बढ़ी, वैसे-वैसे अधिक लोग तिरंगा लेकर इसमें शामिल होते गए।

यात्रा के दौरान हर्ष संघवी ने शहीद भगत सिंह और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया।

उपमुख्यमंत्री ने यात्रा में शामिल बच्चों और दिव्यांग प्रतिभागियों से भी बातचीत की और उनकी भागीदारी की सराहना की।

समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की मौजूदगी ने अभियान के एकता के संदेश को मजबूत किया।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए हर्ष संघवी ने कहा कि युवा देश का भविष्य और ताकत हैं। उन्होंने युवाओं से नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी और ऐसे तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

ब्रह्माकुमारी संस्था ने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। यात्रा का समापन भारत माता की आरती के साथ हुआ।

इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनीषा वकील, व्हिप बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा सांसद हेमांग जोशी, मेयर गीताबेन मकवाना, विधायक चैतन्य देसाई और सतीश पटेल, वरिष्ठ नेता जयप्रकाश सोनी, उपमहापौर आदित्य पटेल, स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष वर्षा व्यास, पुलिस आयुक्त नरसिम्हा कोमार, नगर आयुक्त अरुण महेश बाबू, कलेक्टर अनिल धमेलिया सहित कई अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

--आईएएनएस

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