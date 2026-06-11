धर्मेंद्र प्रधान से मिले छत्तीसगढ़ के छात्र, केंद्रीय मंत्री बोले- देश के युवाओं में अपार क्षमता

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। युवा संगम के छठे चरण में हिस्सा ले रहे छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिनिधियों ने गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बातचीत की। इस दल का नेतृत्व आईआईटी दिल्ली कर रहा है।

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं में मौजूद अपार क्षमता को पहचानते हैं। उनका मानना ​​है कि अगर सही मौके मिलें तो भारत के युवा बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अभी इसका छठा संस्करण चल रहा है। पिछले तीन वर्षों में इसके कई संस्करण हो चुके हैं।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं में छिपी अपार क्षमता को पहचानते हैं। उनका मानना ​​है कि अगर सही मौके मिलें तो भारत के युवा बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस सोच को साकार करने और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग 'युवा संगम' कार्यक्रम आयोजित करता है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी इसका छठा संस्करण चल रहा है, पिछले तीन वर्षों में इसके कई संस्करण हो चुके हैं। इस कार्यक्रम के तहत 12 राज्यों के युवाओं और छात्रों को एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के जरिए चुना जाता है, उनकी जोड़ियां बनाई जाती हैं और वे एक-दूसरे के राज्यों की यात्रा करते हैं। इसमें सात दिन का ऐसा टूर शामिल होता है जिसमें अनुभव से सीखने का मौका मिलता है। छत्तीसगढ़ के छात्र अब दिल्ली आए हैं।

उन्होंने कहा कि वे यहां कई तरह के अनुभव ले रहे हैं, आईआईटी दिल्ली में रह रहे हैं, अलग-अलग मशहूर जगहों और संसद को देख रहे हैं और जानी-मानी हस्तियों से मिल रहे हैं। वे आईआईटी के छात्रों से भी बातचीत कर रहे हैं और सीधे अनुभव से जानकारी हासिल कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के युवा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि देश के लिए जीते हैं; उनमें अपार क्षमता है। इन 50 छात्रों से मिलकर मेरा यह विश्वास और पक्का हो गया है कि हमारे देश की नई पीढ़ी सचमुच ग्लोबल चुनौतियों का समाधान ढूंढ़ निकालेगी।"

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी