'धर्मस्थल को बदनाम करने के लिए मुझे किया गया इस्तेमाल', कर्नाटक हाईकोर्ट में ‘मास्क मैन’ चिन्नैया ने किया दावा

बेंगलुरु, 12 जून (आईएएनएस)। धर्मस्थला खोपड़ी मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। पहले 'मास्क मैन' के नाम से चर्चित चिन्नैया ने अब दावा किया है कि उन्हें कर्नाटक के प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल धर्मस्थला को बदनाम करने की साजिश में इस्तेमाल किया गया था।

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इन सनसनीखेज आरोपों के बाद, पुलिस सूत्रों के अनुसार, उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की संभावना है जिन्होंने धर्मस्थला प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन और कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था।

चिन्नैया ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें बताया गया था कि धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े को जेल भेजने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। अपनी याचिका में उन्होंने अभिनेता प्रकाश राज का नाम भी लिया है और दावा किया है कि यदि योजना सफल होती तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें 50 लाख रुपए देने का वादा किया था।

इस मामले में गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई।

न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह विभाग, मंगलुरु के पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच दल और धर्मस्थला पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को नोटिस जारी किया और 29 जून तक जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

चिन्नैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख करते हुए दावा किया है कि उन्हें धर्मस्थला को बदनाम करने की बड़ी साजिश में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एसआईटी से जांच पूरी कर कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

अपनी याचिका में चिन्नैया ने कार्यकर्ता महेश शेट्टी तिमारोडी, गिरिश मट्टन्नावर, विट्ठल गौड़ा, जयंत और यूट्यूबर समीर एम.डी., अजय और दिनेश समेत अन्य लोगों के नाम लिए हैं और आरोप लगाया है कि इन्होंने धर्मस्थला के खिलाफ अभियान चलाया।

याचिका में अभिनेता प्रकाश राज का नाम भी शामिल है। चिन्नैया ने एक गंभीर आरोप में कहा कि खोपड़ी से जुड़ी शिकायत पुलिस में दर्ज कराने के बाद उन्हें केरल के एक रिसॉर्ट में ले जाया गया, जहां उन्हें कथित तौर पर एक फोन दिया गया और अभिनेता प्रकाश राज से बात कराई गई।

याचिका में कहा गया है कि महेश शेट्टी तिमारोडी और गिरिश मट्टन्नावर ने उन्हें बंगलगुड्डा में खुदाई के लिए स्थान पहचानने के निर्देश दिए, ताकि सरकारी धन खर्च कराया जा सके। चिन्नैया ने दावा किया कि पूरी योजना का बजट 200 करोड़ रुपए था और सहयोग करने पर उन्हें 50 लाख रुपए देने की बात कही गई थी।

याचिका के अनुसार, प्रकाश राज ने उनसे तमिल में बात की और कथित रूप से कहा कि वे गिरिश मट्टन्नावर के निर्देशों के अनुसार बयान दें।

चिन्नैया ने यह भी दावा किया कि उनसे कहा गया कि अभिनेता 29 तारीख को उनसे मिलेंगे और गले लगाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी के गठन के बाद संबंधित लोगों ने जश्न मनाया और कहा कि अब धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े को जेल भेजने का समय आ गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि तिमारोडी, मट्टन्नावर, विट्ठल गौड़ा, जयंत और यूट्यूबरों ने उन्हें एसआईटी के सामने स्थान बताने के लिए कहा और धमकी दी कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उनकी पत्नी को मार दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन स्थानों पर कोई मानव अवशेष नहीं मिले।

याचिका के अनुसार, विट्ठल गौड़ा ने चिन्नैया को महेश शेट्टी तिमारोडी से मिलवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कहा गया कि धर्मस्थला में कई शव दफन हैं और हजारों शव छिपे हुए हैं।

चिन्नैया ने आगे कहा कि उन्हें केरल और तमिलनाडु के कई स्थानों पर ले जाया गया और समय-समय पर 5,000 से 15,000 रुपए तक दिए गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में उन्हें बेंगलुरु में जयंत के घर ले जाया गया, जहां उन्हें एक मानव खोपड़ी दी गई, उसे पकड़ने और फोटो खिंचवाने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्हें एक वकील के दफ्तर ले जाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए।

चिन्नैया ने यह भी कहा कि गिरिश मट्टन्नावर और अधिवक्ता सुजाता भट उन्हें नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट भी ले गए।

याचिका के अनुसार, उन्हें बाद में उजीरे ले जाया गया और महेश शेट्टी तिमारोडी के घर पर रखा गया, जहां उनसे घरेलू और कृषि कार्य करवाए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगर वे निर्देशों के अनुसार अदालत में बयान नहीं देते तो उन्हें मारने और दफनाने की धमकी दी गई।

उन्होंने दावा किया कि यूट्यूब चैनलों पर वीडियो रिकॉर्ड किए गए, जहां उनसे निर्देशित बयान बुलवाए गए। चिन्नैया ने यह भी कहा कि उन्हें घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए का चेक देने का वादा किया गया था।

उन्होंने कहा कि इस कथित साजिश से डरकर उन्होंने सच्चाई सामने लाने का फैसला किया और एसआईटी के सामने बयान दिया।

चिन्नैया ने अदालत से मांग की है कि उनके आरोपों पर कार्रवाई की जाए और राज्य सरकार तथा एसआईटी को निर्देश दिए जाएं।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम