दतिया उपचुनाव : कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची; कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल

दतिया, 14 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इन सभी नेताओं को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के तहत अधिकृत स्टार प्रचारक बनाया गया है।

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कांग्रेस की इस सूची में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। प्रमुख चेहरों में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, हरीश चौधरी, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव, विवेक तन्खा, गोविंद सिंह, हेमंत कटारे, कुणाल चौधरी, सत्यनारायण पटेल, डॉ. विक्रांत भूरिया, सचिन यादव, फूल सिंह बरैया, जयवर्धन सिंह और आरिफ मसूद शामिल हैं।

इसके अलावा सूची में संजना जाटव, कमलेश्वर पटेल, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, अशोक सिंह, मीनाक्षी नटराजन, नीतू सिकारवार, यदवेंद्र सिंह, कैलाश कुशवाह, पंकज उपाध्याय, दिनेश गुर्जर, अविनाश भार्गव, नितेंद्र राठौर, राजेंद्र भारती, बैजनाथ कुशवाह, महेंद्र बौद्ध, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, राधेलाल बघेल, यश घंघोरिया, रीना बोरासी सेठिया, बीके बाथम, ओंकार मरकाम और प्रदीप अहिरवार को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है।

कांग्रेस का मानना है कि इन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी से दतिया उपचुनाव में पार्टी के चुनाव प्रचार को मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा। अब यह सभी नेता आगामी दिनों में दतिया विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं, रोड शो और चुनावी कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं तक पहुंचेंगे।

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट (22-दतिया) पर 30 जुलाई को मतदान होना है। इसी उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुनावी अभियान को नई गति देने की तैयारी शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम