दतिया उपचुनाव: भाजपा की जीत के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगा: नरोत्तम मिश्रा

भोपाल, 13 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्‍यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई नेता मौजूद रहे।

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पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल हुए और कहा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सीएम मोहन यादव को आमंत्रित किया है।

नरोत्तम मिश्रा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "मुझे किसी और की भूमिका की चिंता नहीं है। मैं अपनी भूमिका जानता हूं—एक पार्टी कार्यकर्ता की भूमिका। सोच, शब्द और कर्म से पूरी निष्ठा के साथ मैं आशुतोष के लिए पूरे दिल से काम करूंगा।"

उन्होंने कहा, "अभी मेरी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा उपचुनाव जीते।"

विधानसभा उपचुनाव से पहले दतिया में भारतीय जनता पार्टी के भीतर असंतोष पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, "जहां तक ​​मुझे पता है, कल सभी लोग प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में शामिल हुए थे। उनके मतभेद सुलझ गए होंगे, वरना वे वहां नहीं होते।"

इसी बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "नॉमिनेशन की प्रक्रिया में हमारे साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यह चुनाव जीतेगी। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से हम यह चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस चुनाव को जिताने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं।"

वहीं, मंत्री विश्वास सारंग ने दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक जीत का भरोसा जताया है। उन्‍होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि दतिया उपचुनाव भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। भाजपा प्रत्‍याशी आशुतोष तिवारी निश्चित तौर पर जीतेंगे। डबल इंजन की सरकार के माध्‍यम से विकास दतिया के हर घर तक पहुंचे, इसी लक्ष्‍य के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी