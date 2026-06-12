देश अब नारे नहीं, काम पर वोट देता है: मुख्यमंत्री धामी

देहरादून, 12 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को बलवीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि यह कालखंड जनकल्याण, सुशासन, सेवा, गरीब कल्याण और जन-जन के उत्थान को समर्पित रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक देवभूमिवासी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आगामी 7 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर रहते हुए सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष भी पूर्ण करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। जनता ने 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीन बार अपना आशीर्वाद देकर यह सिद्ध कर दिया कि देश अब नारे नहीं, बल्कि काम पर वोट देता है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मविश्वास से भरा, सुरक्षित और विश्व में सम्मानित राष्ट्र बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय में योजनाएं कागजों पर बनती थीं, जबकि मोदी सरकार में योजनाएं जमीन पर उतरती हैं। पहले सरकारें शिलान्यास करती थीं और जनता उद्घाटन का इंतजार करती रह जाती थी। योजनाएं वर्षों तक अटकी रहती थीं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस योजना का शिलान्यास होता है, उसका तय समय पर लोकार्पण भी होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक गरीबी हटाने के नारे दिए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार व्यवस्था का हिस्सा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने डीबीटी के माध्यम से 4.31 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यदि आज दिल्ली या देहरादून से 1 रुपया निकलता है, तो वह लाभार्थी तक पूरा 1 रुपया पहुंचता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्षों तक राम मंदिर के प्रश्न को टालती रही और रामसेतु को काल्पनिक बताती रही। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, जिससे सांस्कृतिक आस्था और राष्ट्रीय गौरव दोनों को सम्मान मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की नीति संतुष्टिकरण की है, जबकि कांग्रेस की नीति तुष्टिकरण की रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है कि देश का किसान आगे बढ़े। तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री का पहला हस्ताक्षर किसान सम्मान निधि की फाइल पर था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान और 11 करोड़ माताओं-बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। जन-धन योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान ने गरीबों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ-साथ वीरभूमि भी है। देश की सुरक्षा में खड़ा हर पांचवां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। उन्होंने कहा कि आज नया भारत आतंकवाद का जवाब घर में घुसकर देता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने दुनिया को भारत की नई कार्यशैली का परिचय कराया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद सिमट रहा है और विकास का दायरा लगातार बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में प्रतिदिन 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, जबकि आज 34 किलोमीटर से अधिक सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं। वंदे भारत ट्रेनें, अटल टनल, चेनाब ब्रिज और आधुनिक रेलवे स्टेशन नए भारत की पहचान बन चुके हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है।

--आईएएनएस

डीएससी