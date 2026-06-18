'दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय आत्म-मंथन करें', ठाकरे गुट को शिवेंद्रसिंहराजे भोसले का जवाब

सतारा, 18 जून (आईएएनएस)। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-यूबीटी में टूट पर महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय आत्म-मंथन करना जरूरी है।

Read More

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने गुरुवार को सतारा में शिवसेना-यूबीटी पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "यह शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी का अंदरूनी मामला है।" उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे या खुद पार्टी को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने कहा, "भाजपा ने हमारे बारे में अपना रुख साफ कर दिया है। सिर्फ भाजपा की आलोचना करने या हर बार दूसरों पर दोष मढ़ने से समस्याएं हल नहीं होतीं। अगर पार्टी के अपने लोगों का ही पार्टी से भरोसा उठ गया है, तो इसके लिए किसी दूसरी पार्टी या नेतृत्व को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?"

उन्होंने आगे कहा, "अगर वे अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बनाए रखने में नाकाम हो रहे हैं, तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। दूसरों पर दोष लगाने के बजाय आत्म-मंथन करना जरूरी है। असल में, मेरा मानना ​​है कि हर किसी को आत्म-मंथन करना चाहिए।"

शिवेंद्रसिंहराजे भोसले गुरुवार को स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया के लिए सतारा के सब-डिविजनल ऑफिसर के ऑफिस में मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने महायुति की जीत पर भरोसा जताया। शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने कहा, "महायुति के उम्मीदवार हमारी मौजूदा गिनती से कहीं अधिक वोट हासिल करके जीतेंगे। हम जो आंकड़ा बता रहे हैं, वह 22 जून को वोटों की गिनती में पूरी तरह से दिखेगा।"

उन्होंने आगे कहा कि सभी वोटरों ने महायुति पर भरोसा जताया है और तीनों पार्टियां (शिवसेना-शिंदे गुट, एनसीपी-अजित गुट और भाजपा' मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, "महायुति के अंदर कोई मतभेद या समस्या नहीं है। शंभुराज देसाई, मकरंद पाटिल, उदयनराजे भोसले, जयकुमार गोरे और संजीवराजे नाइक-निंबालकर समेत जिलेभर के नेता मिलकर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं।"

शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने फिर से भरोसा जताया कि महायुति के उम्मीदवार उम्मीद से अधिक अंतर से जीतेंगे।

--आईएएनएस

डीसीएच/