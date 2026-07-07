दौसा बस हादसे के बाद नितिन गडकरी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का लेंगे जायजा

दौसा, 7 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। यह दौरा राजस्थान के दौसा जिले में बस और ट्रेलर की भीषण टक्कर और आग लगने की घटना के कुछ दिनों बाद हो रहा है, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी और 28 अन्य घायल हो गए थे।

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नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के अधिकारियों के अनुसार, नितिन गडकरी दिल्ली से सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे और एक्सप्रेसवे के जरिए कोटा-रतलाम की ओर बढ़ेंगे।

उम्मीद है कि वे बुधवार दोपहर करीब 2 बजे दौसा जिले से गुजरेंगे, जहां वे आग लगने की घटना वाली जगह का दौरा कर सकते हैं।

निरीक्षण के दौरान, मंत्री एक्सप्रेसवे की स्थिति और रखरखाव, चल रहे निर्माण कार्य, सुरक्षा उपायों और कोटा की मुकुंदरा पहाड़ियों में दारा टनल में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकते हैं। इस निरीक्षण में मध्य प्रदेश और गुजरात में एक्सप्रेसवे के हिस्से भी शामिल होंगे।

गडकरी के दौरे की घोषणा के बाद, एनएचएआई के अधिकारियों और संबंधित विभागों ने एक्सप्रेसवे पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंत्री के निरीक्षण से पहले अधिकारी सुरक्षा इंतजामों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर रहे हैं।

यह प्रस्तावित दौरा दौसा में बस और ट्रेलर की भीषण टक्कर और आग लगने की घटना के बाद हो रहा है। इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी और एक्सप्रेसवे पर हाईवे सुरक्षा, वाहनों की आवाजाही और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। 1 जुलाई की सुबह एक प्राइवेट स्लीपर बस के मल्टी-एक्सल ट्रेलर ट्रक से पीछे से टकराने के कारण आठ लोगों की मौत हो गई थी और 28 लोग घायल हो गए थे। मृतकों में ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश के थे।

टक्कर के बाद भयानक आग लग गई, जिसमें छह यात्री जिंदा जल गए और उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया, जबकि दो अन्य यात्रियों की बाद में सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई।

पुलिस की टेक्निकल रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा तड़के करीब 2.50 बजे हुआ, जब हरिद्वार से इंदौर जा रही एक एयर-कंडीशंड स्लीपर बस उसी दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ (जैसा कि बचे हुए यात्रियों ने बताया) और कुछ ही पल में बस आग की लपटों में घिर गई, जिससे यात्री घने धुएं और भीषण गर्मी के बीच बाहर निकलने के लिए जूझने लगे।

--आईएएनएस

पीएसके/डीकेपी