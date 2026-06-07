दुमका स्टेशन को मिलेगी कोयले की धूल और शोर से मुक्ति, न्यू मदनपुर बनेगा नया माल ढुलाई केंद्र

कोलकाता/दुमका, 7 जून (आईएएनएस)। झारखंड के दुमका रेलवे स्टेशन का उपयोग करने वाले यात्रियों को जल्द ही कोयले की धूल, भीड़भाड़ वाली सड़कों और माल की लोडिंग और अनलोडिंग से जुड़े लगातार शोर से जूझना नहीं पड़ेगा।

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पूर्वी रेलवे (ईआर) न्यू मदनपुर हॉल्ट को एक पूर्ण विकसित आधुनिक ब्लॉक स्टेशन में अपग्रेड कर रहा है, जिसमें माल गोदाम की व्यापक सुविधाएं होंगी ताकि वर्तमान में दुमका में लोड और अनलोड किए जाने वाले माल को संभाला जा सके।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "बेहतर लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे और सुचारू, उच्च क्षमता वाले आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के अलावा, यह दुमका में मौजूद समस्याओं का भी समाधान करेगा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है क्योंकि यह दुमका जिले और संथाल परगना क्षेत्र के मुख्यालय में स्थित है।"

अधिकारी ने कहा, "कोयले की लोडिंग प्रतिदिन छह रेक तक बढ़ने की संभावना को देखते हुए, पूर्वी रेलवे ने जनता की अनेक शिकायतों पर ध्यान दिया और एक स्थायी समाधान निकाला। दुमका से 4.20 किलोमीटर की रणनीतिक दूरी पर स्थित और दुमका बासुकीनाथ एवं दुमका-बाराप्लाशी खंडों के बीच बसे न्यू मदनपुर स्टेशन पर इन भारी कोयला माल ढुलाई कार्यों को स्थानांतरित करने से स्टेशन का उपयोग करने वाले लोगों का दैनिक जीवन काफी आसान हो जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा, "दुमका में यात्रियों को अंततः स्वच्छ हवा और कोयले की धूल से मुक्त स्वस्थ वातावरण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, भारी ट्रक शहर के केंद्र को छोड़कर सीधे न्यू मदनपुर की ओर जाएंगे, जिससे स्थानीय सड़कों पर यातायात की भीड़ कम होगी। यात्री बिना किसी रुकावट के जसदिह (जेएसएमई) और भागलपुर दोनों ओर अपनी परिवहन आवश्यकताओं का लाभ उठाना जारी रख सकेंगे।"

न्यू मदनपुर में नया समर्पित रेलवे स्टेशन स्थानीय कैप्टिव कोयला ब्लॉकों की आगामी भारी निकासी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त रेक-लोडिंग पॉइंट की एक महत्वपूर्ण और तत्काल आवश्यकता को भी पूरा करेगा।

यह परियोजना वाणिज्यिक कोयला यातायात में अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और उत्तर प्रदेश में बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति करने की इच्छुक दो प्रमुख बिजली उत्पादन इकाइयों की रसद संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है।

यह परियोजना सहारपुर-जमरपानी कोयला ब्लॉक को सहायता प्रदान करेगी, जिसकी क्षमता 5.38 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और जिसका संचालन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) द्वारा उत्तर प्रदेश के जवाहर विद्युत संयंत्र के लिए किया जाता है। यह परियोजना राजमहल कोयला क्षेत्र के पचवारा दक्षिण ब्लॉक को भी सहायता प्रदान करेगी, जिसकी क्षमता 9 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और जिसका संचालन नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) द्वारा घाटमपुर विद्युत संयंत्र के लिए किया जाता है, जो यूपीआरवीयूएनएल और एनएलसी का संयुक्त उद्यम है।

पूर्वी रेलवे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिबराम मांझी ने कहा, "पूर्वी रेलवे औद्योगिक विकास और जन कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और न्यू मदनपुर को पूर्ण माल गोदाम स्टेशन में अपग्रेड करने से एक ही समय में दो समस्याओं का समाधान होता है। इससे बिजली क्षेत्र को आवश्यक रसद सहायता मिलेगी और दुमका के लोगों को स्वच्छ, अधिक शांतिपूर्ण और परेशानी-मुक्त स्टेशन वातावरण मिलेगा।"

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी