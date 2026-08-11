दिल्ली विधानसभा में निकली 'तिरंगा यात्रा', सीएम रेखा गुप्ता और स्पीकर विजेंद्र ने किया नेतृत्व

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत स्वतंत्रता उत्सव के हिस्से के रूप में मंगलवार को दिल्ली विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधायकों के साथ 'तिरंगा यात्रा' निकाली।

तिरंगा लहराते और देशभक्ति के नारे लगाते हुए मार्च में शामिल लोग विधानसभा के प्रांगण में घूमे और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी।

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि महात्मा गांधी की मूर्ति से शुरू होकर बीआर अंबेडकर की मूर्ति पर समाप्त होने वाली यह यात्रा राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के प्रति सम्मान का प्रतीक थी।

उन्होंने कहा, "तिरंगा सिर्फ हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की जीवंत धड़कन है और हर भारतीय को हमारे संविधान के आदर्शों से जोड़ने वाला पवित्र धागा है।"

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 'राष्ट्रपिता' (महात्मा गांधी) की मूर्ति से भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता (बीआर अंबेडकर) की मूर्ति तक मार्च करने का प्रतीकात्मक महत्व यह है कि विधानसभा परिसर के भीतर का यह रास्ता भारत की स्वतंत्रता से संवैधानिक शासन तक की यात्रा को दर्शाता है और उन मूल्यों को मजबूत करता है जो राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाओं का मार्गदर्शन करते हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में लोकतंत्र के मंदिर के रूप में, विधानसभा पर सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने की गंभीर जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तिरंगा सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता के गौरव का प्रतीक, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की तपस्या और बलिदान की याद और 140 करोड़ भारतीयों की एकता का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि यह हमें उन अनगिनत नायकों के बलिदान की याद दिलाता है जिनके संघर्ष और समर्पण ने देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता के इस भव्य त्योहार पर, न केवल तिरंगा फहराना जरूरी है, बल्कि अपने शहर और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकल्प लेना भी जरूरी है।

उन्होंने कहा, "जिस तरह हमारे देश के लोगों ने आजादी पाने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ी, उसी तरह अब हर नागरिक को दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और हरा-भरा बनाने में उसी भावना के साथ योगदान देना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि तिरंगे से जुड़ने का मतलब सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और देश की एकता के प्रति अपने संकल्प को मजबूत करना भी है।

इस अवसर पर मौजूद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज कुमार सिंह, रविंदर इंद्रज सिंह और मुख्य सचेतक अभय वर्मा शामिल थे।

--आईएएनएस

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