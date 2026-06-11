दिल्ली : द्वारका में अदालत से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। द्वारका जिला पुलिस की एंटी जेल बेल एवं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स सेल ने अदालत से फरार घोषित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर साल 2023 के एक मामले में कार्यवाही से बचने और लंबे समय से फरार रहने का आरोप था।

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पुलिस के अनुसार, आरोपी ब्रिजेश दास को दर्ज एफआईआर के तहत द्वारका नॉर्थ थाने में दर्ज मामले में 21 मई 2026 को द्वारका कोर्ट द्वारा अपराधी घोषित किया गया था।

द्वारका जिला पुलिस के निर्देश पर फरार अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में इंस्पेक्टर हरीश कुमार के नेतृत्व में एंटी पीओ सेल की एक टीम तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी थी।

पुलिस को 7 जून 2026 को सूचना मिली कि आरोपी ब्रिजेश दास, जो पहले बापरोला क्षेत्र के नांगली विस्तार में रहता था, अपना ठिकाना बदलकर अब तिलक नगर स्थित एक पार्किंग में काम कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने मौके पर जाल बिछाया और आरोपी को पार्किंग क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को द्वारका नॉर्थ थाने लाया गया, जहां उसे विधिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को बीएनएनएस की धारा 35(1)(डी) के तहत हिरासत में लिया गया है।

आरोपी की पहचान 51 वर्षीय ब्रिजेश दास, निवासी नांगली विस्तार, बापरोला, नजफगढ़, दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया है।

द्वारका जिला पुलिस ने बताया कि फरार और अदालत से घोषित अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके।

इससे पहले दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशन ने एक संगठित अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी ऑनलाइन हेलीकॉप्टर और ट्रैवल बुकिंग वेबसाइटों के जरिए देशभर में लोगों से ठगी कर रहा था। आरोपियों ने फर्जी वेबसाइटें बनाकर उन्हें सरकारी या अधिकृत ट्रैवल पोर्टल जैसा दिखाया और लोगों को यात्रा बुकिंग का झांसा देकर पैसे ऐंठे। इस आधार पर साइबर थाना, साउथ जिला में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट चैनल, डोमेन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, ईमेल अकाउंट, आईपी लॉग और होस्टिंग सर्विस से प्राप्त तकनीकी डेटा का विश्लेषण किया। तकनीकी जांच और सर्विलांस के जरिए पुलिस ने बिहार के नालंदा से ओमप्रकाश कुमार और रोहित कुमार को गिरफ्तार किया।

--आईएएनएस

एएमटी/एएस