दिल्ली: द्वारका के सेक्टर 23 में फाइव स्टार होटल बनाएगा डीडीए

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने द्वारका में एक फाइव स्टार होटल बनाने के लिए एक हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के साथ समझौता किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 800 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, द्वारका को इन्वेस्टमेंट हब बनाने के उपराज्यपाल टीएस संधू के विजन के तहत डीडीए और हॉस्पिटैलिटी ग्रुप ने बुधवार को द्वारका के सेक्टर-23 में होटल बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

बयान में कहा गया है कि यह समझौता डीडीए के वाइस चेयरमैन एन. सरवाना कुमार की मौजूदगी में किया गया।

इस प्रोजेक्ट को हॉस्पिटैलिटी ग्रुप लाइसेंस फीस के आधार पर पूरा करेगा। होटल के बनने से लगभग 800 लोगों के लिए सीधे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इसमें 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा।

डीडीए ने कहा कि चालू होने के बाद यह फाइव स्टार प्रॉपर्टी दिल्ली-एनसीआर में अच्छी क्वालिटी वाले रहने की जगह की उपलब्धता को बढ़ाएगी। साथ ही, यह द्वारका के हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगी और बिजनेस ट्रैवलर्स, विजिटर्स और टूरिस्ट्स की बढ़ती मांग को पूरा करेगी।

होटल से डीडीए का द्वारका गोल्फ कोर्स दिखेगा, जो देश का सबसे लंबा 18-होल वाला गोल्फ कोर्स है। इससे गोल्फर्स कोर्स में आने वाले लोगों की खास हॉस्पिटैलिटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छी लोकेशन मिलेगी।

डीडीए ने कहा कि प्रस्तावित होटल का यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर (जो एरिया के हिसाब से भारत और एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है) और द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास होना इसकी लोकेशन का फायदा बढ़ाएगा।

यह होटल उन पहली हॉस्पिटैलिटी सुविधाओं में से एक होगा जो साइट के सामने प्रस्तावित डिप्लोमैटिक एन्क्लेव की जरूरतों को पूरा करेगा।

--आईएएनएस

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