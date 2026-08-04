दिल्ली: द्वारका गोल्फ कोर्स की आजीवन सदस्यता के लिए 11 दिनों में 856 लोगों ने पंजीकरण कराया

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल टी.एस. संधू के निर्देश पर डीडीए द्वारका गोल्फ कोर्स की आजीवन सदस्यता शुरू किए जाने के बाद लोगों में इसे लेकर भारी उत्साह देखा गया है। डीडीए के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सदस्यता प्रक्रिया शुरू होने के मात्र 11 दिनों के भीतर 856 आवेदकों ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है।

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डीडीए ने एक बयान में कहा कि अब तक प्राप्त 856 आवेदनों में से 636 आवेदन गैर-सरकारी (नॉन-गवर्नमेंट) श्रेणी में मिले हैं, जबकि इस श्रेणी में केवल 600 सदस्यताएं उपलब्ध हैं। इसके चलते यह श्रेणी निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन मिलने के कारण ओवर सब्सक्राइब हो गई है।

डीडीए ने बताया कि सरकारी श्रेणी में भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इस श्रेणी में उपलब्ध 250 सदस्यताओं के मुकाबले 220 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे यह श्रेणी भी लगभग पूरी तरह भरने के करीब पहुंच गई है।

आजीवन सदस्यता शुल्क सरकारी श्रेणी के लिए 3.50 लाख रुपए और गैर-सरकारी श्रेणी के लिए 7.50 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, तीन वर्षीय सदस्यता सरकारी श्रेणी के लिए 1.20 लाख रुपए और गैर-सरकारी श्रेणी के लिए 2.50 लाख रुपए में उपलब्ध है। वहीं, पांच वर्षीय सदस्यता का शुल्क क्रमशः 1.80 लाख रुपए और 4.50 लाख रुपए रखा गया है।

डीडीए ने कहा कि चूंकि पंजीकरण विंडो 21 जुलाई से दो महीने तक खुली रहेगी, इसलिए पंजीकरण अवधि समाप्त होने तक दोनों श्रेणियों में क्षमता से अधिक आवेदन आने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, आवेदक तीन साल और पांच साल की अवधि की सदस्यता का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिससे अलग-अलग आवश्यकताओं वाले गोल्फ खिलाड़ियों को अधिक लचीलापन मिलेगा।

इच्छुक आवेदक 2,500 रुपए का अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क जमा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों की जांच के बाद सफल आवेदकों को सदस्यता प्रस्ताव जारी होने के 30 दिनों के भीतर लागू सदस्यता शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।

जिन श्रेणियों में पात्र आवेदनों की संख्या उपलब्ध सदस्यताओं से अधिक है, उनमें पंजीकरण अवधि समाप्त होने के बाद पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा, जिससे एक पारदर्शी, निष्पक्ष और तटस्थ चयन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

डीडीए ने आवेदकों को केवल एक ही आवेदन जमा करने की सलाह दी, क्योंकि एक ही आवेदक द्वारा एकाधिक आवेदन जमा करने पर अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी