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दिल्ली: सीलमपुर में 17 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सुलझा, पुलिस ने दो नाबालिग को पकड़ा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 25, 2026, 10:34 AM
दिल्ली: सीलमपुर में 17 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सुलझा, पुलिस ने दो नाबालिग को पकड़ा

नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 वर्षीय युवक की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। थाना सीलमपुर और उत्तर-पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीमों ने संयुक्त कार्रवाई में हत्या में शामिल दो किशोर आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 24 जून को रात करीब 9 बजे थाना सीलमपुर को गौतमपुरी की गली नंबर-4 में चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल युवक को उसका चचेरा भाई इलाज के लिए जेपीसी अस्पताल ले गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान गौतमपुरी निवासी 17 वर्षीय लकी कुमार पुत्र रमेश के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। इसके आधार पर थाना सीलमपुर में एफआईआर संख्या 247/2026 के तहत धारा 103(1) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की जांच के लिए थाना सीलमपुर के एसएचओ इंस्पेक्टर नरपाल सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें एसआई सुधांशु, हेड कांस्टेबल नवनीश, हेड कांस्टेबल मनीष फौजदार, कांस्टेबल विपिन और कांस्टेबल सचिन शामिल थे। यह टीम एसीपी सीलमपुर मल्कियत सिंह की निगरानी में कार्य कर रही थी।

इसके अलावा, स्पेशल स्टाफ की एक टीम इंस्पेक्टर अरविंद के नेतृत्व में बनाई गई, जिसमें एसआई कौशिक घोष, एएसआई अमित त्यागी, एएसआई अमित मान, हेड कांस्टेबल मोनू कुमार और हेड कांस्टेबल आमिर शामिल थे। इस टीम की निगरानी एसीपी ऑपरेशंस सतेन्द्र सिंह कर रहे थे।

जांच के दौरान पुलिस टीमों ने विभिन्न स्रोतों से खुफिया जानकारी जुटाई और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया। तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई और उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने हत्या में शामिल दो किशोर आरोपियों को पकड़ लिया। दोनों की उम्र लगभग 15 से 16 साल बताई गई है। दोनों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली और अपने तीसरे साथी की पहचान भी उजागर की।

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घटना वाले दिन पहले उनका मृतक के साथ किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद ने बाद में हिंसक रूप ले लिया और लकी कुमार पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। वहीं, तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

पीएसके