दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़े दान केंद्र का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को पंजाबी बाग पश्चिम मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़े दान केंद्र 'अर्पण केंद्र' का उद्घाटन किया।

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यह पहल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और दिल्ली मेट्रो महिला कल्याण संगठन के सहयोग से शुरू की गई है, ताकि उपयोग योग्य पुराने कपड़ों के संग्रह के साथ-साथ उनके पुन: उपयोग, रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग को बढ़ावा दिया जा सके।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वस्त्र दान प्रक्रिया के लिए क्यूआर कोड आधारित डिजिटल प्रणाली का भी अवलोकन किया।

सीएम रेखा गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित दिल्ली का निर्माण केवल सड़कों, पुलों और मेट्रो लाइनों के निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि जिम्मेदार नागरिकों, संसाधनों के प्रति सम्मान और पर्यावरण की रक्षा के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता के बारे में भी है।

उन्होंने कहा कि वास्तव में विकसित समाज तब बनता है जब अपशिष्ट को संसाधन में बदल दिया जाता है और विकास प्रकृति संरक्षण के साथ-साथ चलता है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम में मादीपुर विधायक कैलाश गंगवाल, डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार, दिल्ली मेट्रो महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष शालिनी सिंह, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने कपड़ों का पुनर्चक्रण न केवल अपशिष्ट को कम करने का एक तरीका है, बल्कि पानी, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक प्रभावी साधन भी है।

उन्होंने कहा कि एक नागरिक द्वारा दान किया गया प्रत्येक परिधान पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकता है। साथ ही किसी जरूरतमंद के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है।

इस पहल की अवधारणा 3 मई को पेश की गई थी, जिसके तहत 10 प्रमुख दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर अर्पण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

पहले चरण के हिस्से के रूप में, अर्पण केंद्र सोमवार को पांच प्रमुख स्टेशनों पर लॉन्च किए गए: शालीमार बाग, पंजाबी बाग पश्चिम, मयूर विहार चरण-1, शाहदरा और रोहिणी पश्चिम।

बयान में कहा गया है कि संबंधित संगठनों के बीच एक औपचारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

सभी चयनित मेट्रो स्टेशनों पर कपड़ा संग्रह-सह-बिक्री कियोस्क स्थापित किए जा रहे हैं, जहां नागरिक अपने उपयोग योग्य पुराने कपड़े दान कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी दान प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है।

दानकर्ता क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली के माध्यम से अपने परिधानों का योगदान करने में सक्षम होंगे और एक डिजिटल रसीद प्राप्त करेंगे, जिससे व्यापक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी है। महिलाएं केंद्रों के संचालन के साथ-साथ कपड़ों के संग्रह, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और पुनर्चक्रण में भाग लेंगी, जिससे सम्मानजनक आजीविका और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का यह एकीकृत मॉडल दिल्ली के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी