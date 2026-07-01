दिल्ली पुलिस ने स्पा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, सरगना गिरफ्तार

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक स्पा की आड़ में चल रहे कथित वेश्यावृत्ति रैकेट का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बुधवार को भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक 'डिकॉय ऑपरेशन' के दौरान स्पा के मालिक-सह-मैनेजर को गिरफ्तार किया और चार महिलाओं को बचाया।

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पुलिस के अनुसार, यह ऑपरेशन 30 जून को पहाड़गंज पुलिस स्टेशन को मिली खास जानकारी के बाद शुरू किया गया था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि पहाड़गंज के पंचकुइयां रोड पर प्रॉपर्टी नंबर 15 की दूसरी मंजिल पर मौजूद 'सिन स्पा' में कथित तौर पर जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा है। ग्राहकों को स्पा में बुलाकर पैसे के बदले सेक्स से जुड़ी सेवाएं दी जा रही थीं।

इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीनियर अधिकारियों की देखरेख में एक खास टीम बनाई। इस ऑपरेशन के तहत, एक नकली ग्राहक को पूरी जानकारी दी गई और 2,000 रुपये के पहले से चिह्नित नोट दिए गए। स्पा में घुसने के बाद संचालक ने कथित तौर पर उस नकली ग्राहक को सेक्स सर्विस देने की पेशकश की। उसने एडवांस पेमेंट ले लिया और वहां मौजूद महिलाओं में से एक को ग्राहक के साथ एक कमरे में जाने के लिए कहा।

नकली ग्राहक से तय सिग्नल मिलने पर रेड करने वाली टीम ने जगह में घुसकर तलाशी ली। आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया और पुलिस ने कैश, डॉक्यूमेंट और दूसरी चीजें बरामद कीं, जिनसे पता चलता था कि वहां गैर-कानूनी गतिविधियां चल रही थीं।

छापे के बाद पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में 1 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई। मामले की आगे जांच चल रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिल्ली के नबी करीम इलाके के मुल्तानी ढांडा के रहने वाले अजय मल्होत्रा ​​(39) के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि वह 'सिन स्पा' का मालिक और मैनेजर था और कथित तौर पर स्पा सर्विस की आड़ में वेश्यावृत्ति करवा रहा था।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने माना कि वह स्पा चलाता था और पैसे के बदले ग्राहकों के लिए सेक्स सर्विस का इंतजाम करता था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस कथित तस्करी नेटवर्क को चलाने में कोई और व्यक्ति भी शामिल था।

इस ऑपरेशन के दौरान वहां मिली चार महिलाओं को बचाया गया। इनमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की 40 वर्षीय महिला, दिल्ली के दादर बाज़ार की 26 वर्षीय महिला, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की 26 वर्षीय महिला और दिल्ली के नबी करीम की 31 वर्षीय महिला शामिल हैं।

पुलिस ने मौके 3,400 रुपये नकद बरामद किए, जिसमें 2,000 रुपये के पहले से रिकॉर्ड किए गए 'डिकॉय मनी' भी शामिल थे। इसके अलावा, एक कस्टमर एंट्री रजिस्टर सहित आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कहा कि इस कथित वेश्यावृत्ति रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।

--आईएएनएस

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