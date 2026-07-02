दिल्ली पुलिस ने स्नैचिंग और लूट के मामलों में वांछित अपराधी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस) ने एक कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी थी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 1-2 जुलाई की रात को सन्नोथ गांव के पास पुलिस टीम ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी को रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान, अपराधी ने भागने की कोशिश की। पुलिस के पीछा करने पर उसने गोलियां चलाईं। बाद में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे घायल कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान इरशाद अली उर्फ ​​सुकर अली के रूप में हुई है, जो बवाना की जेजे कॉलोनी का रहने वाला है। यह आरोपी कई स्नैचिंग और लूट के मामलों में वांछित था।

इसके पहले, एएटीएस ने दो वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की आठ दोपहिया गाड़ियां बरामद की गईं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने और सक्रिय वाहन चोरों को पकड़ने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के तहत एएटीएसत टीमें वाहन चोरी-रोधी अभियान चला रही थीं। मंगलवार को एक गुप्त सूचना मिली कि दो आदतन वाहन चोर चोरी की स्कूटर को ठिकाने लगाने के लिए रघुबीर नगर के गंदा नाला रोड के पास आने वाले थे।

तुरंत कार्रवाई करते हुए एएटीएस टीम ने बताई गई जगह पर एक जाल बिछाया। शाम करीब 7:45 बजे, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाली स्कूटर पर सवार दो संदिग्ध देखे गए। पुलिस टीम को देखते ही उन्होंने यू-टर्न लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क पर गिर पड़े। थोड़ी देर पीछा करने के बाद दोनों आरोपियों को तुरंत काबू कर गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपियों की पहचान अजय उर्फ ​​चिराग और शिवम उर्फ ​​अमन के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी कई वाहन चोरी के मामलों में शामिल थे। कड़ी पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने कई वाहन चोरियों में अपनी संलिप्तता कबूल की। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर छिपाई गई चोरी की दोपहिया गाड़ियां बरामद कीं।

--आईएएनएस

डीसीएच/