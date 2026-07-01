दिल्ली पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस के साथ आरोपी को दबोचा

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस के पूर्वी जिले की ऑटो चोरी रोधी दस्ते (एएटीएस) ने बुधवार को एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से एक संभावित हिंसक अपराध को नाकाम किया जा सका।

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पूर्वी जिला पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी की पहचान पूर्वी विनोद नगर निवासी लक्ष्य चावला उर्फ ​​लकी के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि पांडव नगर पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह अभियान दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में हथियारों के अवैध कब्जे और आपूर्ति के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर अभियान के तहत किया गया था।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “पूर्वी जिले की एएटीएस ने अवैध हथियार और गोला-बारूद रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।”

पुलिस ने बताया कि यह गिरफ्तारी 28 जून को पूर्वी विनोद नगर इलाके में अवैध हथियार ले जा रहे एक व्यक्ति के संबंध में प्राप्त विशिष्ट खुफिया जानकारी के बाद की गई है।

सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए एएटीएस की एक टीम ने पूर्वी विनोद नगर में डीटीसी बस डिपो के पास जाल बिछाया और संदिग्ध को पकड़ लिया।

विज्ञप्ति में कहा गया, "संदिग्ध को पकड़ने के साथ ही अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।"

पुलिस ने कहा, "पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने निजी दुश्मनी निकालने के लिए यह हथियार खरीदा था।"

पुलिस ने बताया, "आरोपी ने खुलासा किया कि उसने बरामद पिस्तौल को अपने प्रतिद्वंद्वी से पुरानी दुश्मनी का बदला लेने और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हासिल किया था।"

अधिकारियों ने बताया कि हथियार के स्रोत का पता लगाने और आरोपी के किसी भी संभावित आपराधिक संबंध की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

यह अभियान पूर्वी जिले के एएटीएस प्रभारी इंस्पेक्टर आनंद सिंह के नेतृत्व में एसीपी (ऑपरेशन) पवन कुमार के समग्र पर्यवेक्षण में चलाया गया। टीम में एसआई विक्रम सिंह, एसआई संदीप सिंह, एसआई देवेंद्र कुमार, एएसआई राजीव कुमार, एएसआई मुनेंद्र, एएसआई प्रवीण, एएसआई सत्यवीर, एएसआई दीपक त्यागी, हेड कांस्टेबल विक्रांत और हेड कांस्टेबल अश्विनी शामिल थे।

पुलिस ने कहा कि यह सफल अभियान खुफिया जानकारी पर आधारित पुलिसिंग और अवैध हथियारों के खिलाफ निवारक कार्रवाई पर बल के निरंतर ध्यान को दर्शाता है।

प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "समय पर की गई कार्रवाई ने अवैध हथियार के संभावित दुरुपयोग को रोका और निवारक पुलिसिंग प्रयासों को मजबूत किया।"

आरोपी के पास से एक सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसका किसी आपराधिक गिरोह से संबंध था या नहीं। साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि वह इस हथियार का इस्तेमाल किसी वारदात को अंजाम देने के लिए करने वाला था या नहीं।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस