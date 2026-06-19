दिल्ली पुलिस ने ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार, चोरी की दो गाड़ियां बरामद

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। पूर्वी जिले की दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी और सड़क अपराध के खिलाफ एक ऑटोलिफ्टर को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने चोरी की दो बाइक और चोरी के दो मोबाइल फोन बरामद किए। इस गिरफ्तारी से अलग-अलग थानों में दर्ज कुल चार चोरी के मामलों का खुलासा हुआ।

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गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहित उर्फ 'पिस्टल' के रूप में हुई है। उसे मधु विहार थाना पुलिस की टीम ने एक विशेष सूचना के आधार पर चलाए गए ऑपरेशन में पकड़ा। पुलिस के अनुसार, आरोपी लूट, छिनैती और वाहन चोरी जैसे कई आपराधिक मामलों में पहले से शामिल रहा है।

यह कार्रवाई पूर्वी जिला पुलिस की उस लगातार मुहिम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वाहन चोरी, छिनैती और अन्य सड़क अपराधों पर रोक लगाना है। इस ऑपरेशन के लिए एक विशेष टीम का गठन इंस्पेक्टर संदीप आर्य (मधु विहार थाने के कार्यवाहक एसएचओ) की देखरेख में और एसीपी मधु विहार सब-डिवीजन के समग्र मार्गदर्शन में किया गया था। टीम में हेड कांस्टेबल अरुण, सचिन त्यागी और नीरज शामिल थे।

पुलिस को 16 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ऑटो लिफ्टर जोशी कॉलोनी स्थित तारावती अस्पताल के पास करीब 8,000 रुपये में चोरी का स्कूटर बेचने आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में निगरानी शुरू कर दी।

उसी दिन शाम में संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर प्लेट वाली टीवीएस एन-टॉर्क स्कूटर पर वहां पहुंचा, जिसे पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रोहित उर्फ 'पिस्टल' बताया, जो पूर्वी दिल्ली के मंडावली का रहने वाला है।

स्कूटर की जांच करने पर पता चला कि यह वाहन शकरपुर इलाके से चोरी हुआ था और इस संबंध में 15 जून को ई-एफआईआर दर्ज की गई थी।

तलाशी के दौरान पुलिस को स्कूटर से दो मोबाइल फोन भी मिले, जो अलग-अलग मामलों में मधु विहार थाने में दर्ज चोरी की घटनाओं से जुड़े थे। पुलिस ने सभी बरामद सामान जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान रोहित ने खुलासा किया कि उसने एक और चोरी की मोटरसाइकिल जोशी कॉलोनी, मंडावली के कम्युनिटी सेंटर के पास छिपा रखी है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां से यामाहा मोटरसाइकिल बरामद की। जांच में पता चला कि यह बाइक पांडव नगर इलाके से चोरी हुई थी और 19 मई को दर्ज ई-एफआईआर से जुड़ी है।

पुलिस के अनुसार इन बरामदगियों से आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत मिले हैं और एक और लंबित मामला भी सुलझा लिया गया है। आरोपी को 17 जून को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

जांच में सामने आया कि रोहित (27) दिहाड़ी मजदूर है और उसने 10वीं तक पढ़ाई की है। मूल रूप से वह दरियागंज के अन्ना नगर का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में मंडावली में रह रहा था। पुलिस के अनुसार वह नशे का आदी है और आदतन अपराधी है।

पुलिस ने बताया कि रोहित पहले भी लूट, छिनैती और चोरी के कम से कम चार मामलों में शामिल रहा है। बरामद सामान में शकरपुर से चोरी हुई टीवीएस एन-टॉर्क स्कूटर, पांडव नगर से चोरी हुई यामाहा मोटरसाइकिल और मधु विहार के दो अलग-अलग चोरी के मोबाइल फोन शामिल हैं।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम