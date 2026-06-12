दिल्ली पुलिस ने ऑटो-लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़ किया, छह गिरफ्तार

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। वाहन चोरी और आदतन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कई अलग-अलग अभियानों में 15 चोरी की दोपहिया गाड़ियां बरामद की हैं। यह कार्रवाई कई पुलिस थानों में समन्वित तरीके से की गई।

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आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह अभियान दिल्ली पुलिस वेस्ट जिले की टीमों द्वारा चलाया गया, जिसमें थाना तिलक नगर, थाना मायापुरी और थाना पंजाबी बाग शामिल थे। इस अभियान के दौरान 11 वाहन चोरी के मामलों का भी खुलासा हुआ और एक अवैध हथियार भी बरामद किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ऑटो-लिफ्टर और आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। छह आरोपी गिरफ्तार किए गए, 15 चोरी की दोपहिया गाड़ियां बरामद हुईं और 11 मामलों का खुलासा किया गया।

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई वाहन चोरी, संपत्ति अपराध और आदतन अपराधियों के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान का हिस्सा थी। इसमें तकनीकी निगरानी, गुप्त सूचना और फील्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया।

इन अभियानों के दौरान कुल छह आरोपियों को पकड़ा गया और 15 चोरी की दोपहिया गाड़ियों के साथ एक बटन से चलने वाला अवैध चाकू भी बरामद किया गया।

एक मामले में, पुलिस ने गुरप्रीत सिंह उर्फ लाली को गिरफ्तार किया, जिसे थाना तिलक नगर का कुख्यात ऑटो-लिफ्टर बताया गया है। उसे नजफगढ़ रोड स्थित एम-ब्लॉक पार्क के पास जाल बिछाकर पकड़ा गया। उसके पास से दो चोरी की मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद हुई। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर एक और चोरी की बाइक भी मिली।

एक अन्य बड़ी कार्रवाई में एएटीएस/वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एमडी. सद्दाम और सूरज को ईएसआई मेट्रो स्टेशन पार्किंग, राजौरी गार्डन के पास चोरी की होंडा एक्टिवा पर जाते समय पकड़ा। पूछताछ में उनके पास से छह और चोरी की दोपहिया गाड़ियां बरामद हुईं।

पुलिस के अनुसार, आरोपी चोरी की गाड़ियों को 'मेवाती गैंग' को सप्लाई करते थे और इस पूरे नेटवर्क की जांच जारी है।

एक अलग मामले में, थाना मायापुरी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जानकारी की मदद से तीन दिन के अंदर एक मोटरसाइकिल चोरी का मामला सुलझाया और दो आरोपियों को रोहिणी से गिरफ्तार किया। उनसे चार चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुईं, जो कई थानों के मामलों से जुड़ी थीं।

एक अन्य घटना में, मादीपुर पुलिस पोस्ट के सतर्क स्टाफ ने जहील पार्क के पास राजीव गुप्ता को भागने की कोशिश करते समय पकड़ लिया। उसके पास से चोरी की स्कूटी और चाकू बरामद हुआ।

वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बताया कि इस पूरी कार्रवाई में छह आरोपियों की गिरफ्तारी, 11 मोटरसाइकिल और 4 स्कूटी की बरामदगी हुई, साथ ही एक आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज किया गया और 11 वाहन चोरी के मामलों का खुलासा हुआ।

पुलिस ने इसे पेशेवर जांच, फील्ड इंटेलिजेंस और सतर्क पुलिसिंग का नतीजा बताया है, जिसका उद्देश्य सड़क अपराध को रोकना और जनता की सुरक्षा बढ़ाना है।

--आईएएनएस

एएमटी/एएस