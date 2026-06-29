दिल्ली पुलिस ने नाकाम की 50 लाख की रंगदारी और हत्या की साजिश, पत्नी समेत दो गिरफ्तार

नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली के एक कारोबारी की पत्नी और कुख्यात गोगी गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोप है कि कारोबारी की पत्नी ने पति से 50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने, इसके बाद सास की हत्या कराने और पति पर जानलेवा हमला करवाने की साजिश रची थी।

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लक्ष्मी नगर निवासी सपना जैन और हरियाणा के सोनीपत निवासी 29 वर्षीय रजत के रूप में हुई है। कार्रवाई एसीपी/एनडीआर विवेक त्यागी की निगरानी में इंस्पेक्टर संजय कुमार गुप्ता और इंस्पेक्टर पंकज चौहान के नेतृत्व में स्पेशल सेल की टीम ने की।

पुलिस के मुताबिक, 14 जून को लक्ष्मी नगर क्षेत्र में थोक व्यापार करने वाले एक कारोबारी को एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से कॉल और मैसेज प्राप्त हुए। कॉल करने वाले ने खुद को गोगी गैंग का सदस्य बताते हुए 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और धमकी दी कि यदि रकम नहीं दी गई तो वह कारोबारी और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर देगा।

आरोपी ने कारोबारी की दुकान और घर की तस्वीरें तथा उनकी लोकेशन भी भेजी, जिससे पीड़ित और उसका परिवार दहशत में आ गया। मामले में लक्ष्मी नगर थाने में 18 जून को मामला दर्ज किया गया। बाद में जांच स्पेशल सेल की नई दिल्ली रेंज को सौंप दी गई।

जांच के दौरान स्पेशल सेल ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी विश्लेषण की मदद से सोनीपत निवासी रजत की पहचान की। पुलिस जांच में सामने आया कि रजत एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ झपटमारी और आर्म्स एक्ट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा वह गोगी गैंग के कई सक्रिय सदस्यों और जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर रोहित मोई के संपर्क में भी था।

पुलिस ने 25 जून को रजत को सोनीपत से हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसके मोबाइल फोन की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पता चला कि वह एक ओर अमेरिका में बैठे एक जबरन वसूली करने वाले अपराधी के संपर्क में था, जबकि दूसरी ओर पीड़ित की पत्नी सपना जैन और उसकी साली से लगातार बातचीत कर रहा था।

पूछताछ के दौरान रजत ने स्वीकार किया कि कारोबारी की पत्नी सपना जैन ने ही उसे अपने पति से रंगदारी वसूलने का जिम्मा दिया था। योजना के तहत पहले पति को धमकाकर बड़ी रकम वसूलनी थी और बाद में उसकी मां की हत्या कर पति पर हमला करना था। पुलिस के अनुसार, सपना जैन अपने पति की दिनचर्या, आवाजाही और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार रजत को उपलब्ध करा रही थी, ताकि साजिश को अंजाम दिया जा सके। रजत के खुलासे के बाद पुलिस ने सपना जैन को भी गिरफ्तार कर लिया।

जांच में यह भी सामने आया कि पीड़ित और सपना जैन की शादी वर्ष 2007 में हुई थी तथा उनके 17 और 15 वर्ष की आयु के दो बच्चे हैं। पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद चल रहा था।

पुलिस के मुताबिक, कारोबारी की मां हमेशा अपने बेटे का पक्ष लेती थीं, जिससे सपना जैन उनसे भी नाराज रहती थी। इसी वजह से उसने अपनी बहन के दोस्त रजत को इस पूरी साजिश में शामिल किया। पूछताछ में सपना की बहन से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रजत करीब तीन वर्ष पहले अमेरिका में रह चुके कर्मवीर पहलवान उर्फ मीता के संपर्क में आया था और तभी से उसका गोगी गैंग के नेटवर्क से जुड़ाव बढ़ा। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में अलग-अलग धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी