दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर शब्बीर अली को किया गिरफ्तार, दर्ज हैं 14 आपराधिक मामले

नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर शब्बीर अली उर्फ ​​शब्बीर चौधरी को गिरफ्तार किया है। पिछले एक साल से स्पेशल सेल मकोका मामले में वांछित गैंगस्टर शब्बीर की तलाश में जुटी हुई थी। इस मामले में इस संगठित अपराध गिरोह के 9 सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

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दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली खुफिया जानकारी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर शब्बीर अली उर्फ ​​शब्बीर चौधरी को हरियाणा के शंभू बॉर्डर से 14 जून पकड़ा गया था। इसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। उसके पास से एक एक्सयूवी 700 कार और एक स्कूटी बरामद की गई।

पुलिस के अनुसार, गैंगस्टर शब्बीर चौधरी उर्फ ​​शब्बीर अली, 'शब्बीर चौधरी-हाशिम बाबा-अनवर चाचा' संगठित गैंग का सरगना है। यह गैंग मुख्य रूप से ट्रांस-यमुना और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के इलाकों में सक्रिय है, जिसमें सीलमपुर, भजनपुरा, मौजपुर, शाहदरा और उत्तर प्रदेश के सटे हुए जिले शामिल हैं। इस गिरोह के सदस्यों के खिलाफ जबरन वसूली, हत्या, हत्या की कोशिश, जमीन हड़पने और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। इस गैंग के सदस्य देश के बाहर, मुख्य रूप से नेपाल और दुबई से भी अपना नेटवर्क चला रहे थे।

इस गैंग के खिलाफ स्पेशल सेल की हालिया कार्रवाई में शार्पशूटर सोहेल उर्फ ​​आलम उर्फ ​​तौहीद को पकड़ा गया था। उसके पास से एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इससे पहले, 11 दिसंबर 2025 को गैंग से जुड़े दो अपराधियों जासिम और जहांगीर उर्फ ​​इक्का को गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि शबीर अली उर्फ ​​शबीर चौधरी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है। वह 1990 के दशक के मध्य में सीलमपुर निवासी हाजी अफजाल के संपर्क में आकर अपराध की दुनिया में आया और उत्तर-पूर्वी दिल्ली व एनसीआर इलाके में फायरिंग, हत्या और गैंग की आपसी दुश्मनी के कई मामलों में शामिल हो गया।

2008 में अपने भाई शमीम अहमद की हत्या के बाद उसने अपनी आपराधिक गतिविधियों को और बढ़ा दिया। जेल में रहने के दौरान वह कई कुख्यात अपराधियों के संपर्क में आया, जिनमें हाशिम बाबा और अनवर खान उर्फ अनवर ​​चाचा शामिल थे। उसे पहले भी कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मकोका के तहत दर्ज मामला भी शामिल है। वह पहले 14 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

--आईएएनएस

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