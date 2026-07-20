दिल्ली पुलिस ने 897 करोड़ रुपए मूल्य के 1452 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 897 करोड़ रुपए मूल्य के 1452 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया है। इसके साथ ही जब्त और नष्ट किए गए मादक पदार्थों की कुल मात्रा 49,663 किलोग्राम तक पहुंच गई है, जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य 14,799 करोड़ रुपए है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'नशा मुक्त' भारत को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित करने और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रतिपादित और दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू द्वारा दृढ़ता से प्रतिपादित 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के बाद शुरू किया गया था।
दिल्ली अपराध शाखा के आईपीएस विशेष पुलिस आयुक्त एचजीएस धालीवाल ने रेखांकित किया कि यह आयोजन केवल जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने के बारे में नहीं था, बल्कि एक ऐसे तंत्र को खत्म करने के बारे में था जो हमारे युवाओं के लिए खतरा है, परिवारों को कमजोर करता है और समग्र रूप से समाज के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है।
दिल्ली पुलिस राजधानी में मादक पदार्थों और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के खिलाफ अथक और निरंतर कार्रवाई कर रही है। पुलिस द्वारा सोमवार को नष्ट की गई ड्रग्स में 1,010 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन, 135 किलोग्राम हेरोइन, 62 किलोग्राम चरस, 37 किलोग्राम गांजा, 16 किलोग्राम मेथक्वालोन, 91 किलोग्राम अफीम का भूसा, 70 किलोग्राम फिनियल प्रोपोनोन, 15 लाख से अधिक ट्रामाडोल टैबलेट, 36 हजार से अधिक कोडीन सिरप की बोतलें और अन्य मनोरोगी पदार्थ शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि पिछले तीन वर्षों में 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत जिन मादक पदार्थों को नष्ट किया गया उनमें 21 दिसंबर, 2022 को लगभग 2,888 किलोग्राम, 26 जून, 2023 को लगभग 15,700 किलोग्राम, 20 फरवरी, 2024 को लगभग 10,631 किलोग्राम, 17 दिसंबर, 2024 को लगभग 10,601.192 किलोग्राम, 24 जनवरी, 2025 को लगभग 1,575 किलोग्राम, 3 अप्रैल, 2025 को लगभग 1,624 किलोग्राम, 26 जून, 2025 को लगभग 1,629 किलोग्राम, 29 सितंबर, 2025 को लगभग 1,847 किलोग्राम और 12 मई, 2026 को लगभग 1,697 किलोग्राम शामिल हैं।
नष्ट की गई ड्रग्स का कुल वजन लगभग 48,211 किलोग्राम और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य लगभग 13,902 करोड़ रुपए आंका गया है।