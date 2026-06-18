दिल्ली पुलिस की कामयाबी: चार लुटेरे गिरफ्तार, मोबाइल फोन बरामद

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में स्थित वेलकम थाने की पुलिस टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लूट के एक मामले में शामिल चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा मोबाइल फोन भी बरामद किया है।

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दरअसल, कॉन्स्टेबल सत्यजीत, कॉन्स्टेबल सुनील और कॉन्स्टेबल सुनील (डीएचसी) की पुलिस टीम इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी। रात करीब 12:05 बजे, वेलकम की जनता मजदूर कॉलोनी में एमके चौक के पास चार संदिग्ध लोग एक साथ खड़े दिखे। पूछताछ करने पर वे अपनी पहचान और गतिविधियों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

उनकी तलाशी लेने पर संदिग्ध असद उर्फ नाना के पास से एक मोबाइल फोन मिला। हालांकि, उनमें से कोई भी इसके मालिकाना हक के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका, जिससे शक हुआ कि यह चोरी का सामान है। विस्तृत जांच से पता चला कि बरामद मोबाइल फोन पुलिस स्टेशन वेलकम में दर्ज ई-एफआईआर नंबर में बताए गए और लूटे गए मोबाइल फोन के विवरण और भौतिक विशेषताओं से मेल खाता था।

इस एफआईआर में शिकायतकर्ता शकील अहमद ने बताया था कि 15 जून को सुबह करीब 5:30 बजे वेलकम फ्लाईओवर गोलचक्कर के पास चार अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया और मोबाइल फोन के साथ पास में मौजूद 2,000 रुपए नकद लूट लिया। इसके अलावा उन्होंने भागने से पहले उन्हें धमकी दी। कड़ी पूछताछ के बाद चारों आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार कर लिया।

इसके बाद शिकायतकर्ता को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां उन्होंने चारों संदिग्धों की लुटेरों के तौर पर पहचान की और बरामद मोबाइल फोन को सफलतापूर्वक अनलॉक करके अपने मालिकाना हक की पुष्टि की। इसी के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आसिफ (22 वर्ष), कासिम (22 वर्ष), असद उर्फ ​​नाना (22 वर्ष) और समीर (22 वर्ष) के रूप में हुई है। सभी जनता मजदूर कॉलोनी, वेलकम, दिल्ली के निवासी हैं। इनमें आसिफ के अलावा अन्य सभी का लूट और डकैती जैसे मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है।

पुलिस ने इस सभी के पास से लूट का एक मोबाइल फोन बरामद किया है। वहीं, पुलिस की ओर से मामले को लेकर आगे की जांच और कार्रवाई चल रही है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी