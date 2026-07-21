दिल्ली और कोलकाता की घटनाओं पर ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, विपक्षी आंदोलन को दिया समर्थन

कोलकाता, 21 जुलाई (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में हुए छात्र विरोध प्रदर्शन और कोलकाता में पार्टी के 'शहीद दिवस' कार्यक्रम के दौरान हुई घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला।

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ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए विपक्ष के आंदोलन के प्रति समर्थन जताया और दोनों घटनाओं की आलोचना की। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि दिल्ली में युवाओं के साथ पुलिस की कथित कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अकबर रोड के पास विपक्ष द्वारा आयोजित धरने का पूरा समर्थन करती है और पार्टी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ मजबूती से खड़ी है।

बनर्जी ने कोलकाता में सोमवार रात हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के 'शहीद दिवस' कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान कुछ लोगों ने व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। उनके अनुसार, मोटरसाइकिलों पर आए लोगों ने कार्यक्रम से जुड़े साइनबोर्ड क्षतिग्रस्त किए, मंच पर तोड़फोड़ की और ध्वनि व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए माइक्रोफोन के तार काट दिए।

ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि इस दौरान पार्टी के कई युवा कार्यकर्ताओं को धमकाया गया और कुछ लोग घायल भी हुए। उन्होंने इन घटनाओं के लिए भाजपा से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास सुनियोजित तरीके से किया गया।

इन आरोपों के बावजूद ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता में आयोजित 'शहीद दिवस' कार्यक्रम सफल रहा और उसे राज्यभर के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं का व्यापक समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि तमाम बाधाओं के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने यह साबित किया कि जनता लोकतांत्रिक मूल्यों और विपक्ष की आवाज के साथ खड़ी है।

टीएमसी प्रमुख ने अपने संदेश में कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के कथित दमनकारी और तानाशाही रवैये के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। यह लड़ाई केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जारी रहेगी।

--आईएएनएस

एससीएच