दिल्ली मेयर के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, लाल किले में चला तलाशी अभियान

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां ​​सोमवार को हरकत में आ गईं और लाल किले के आसपास के पूरे इलाके की तलाशी ली। दिल्ली के मेयर के ऑफिस को भेजे गए एक ईमेल में 15 अगस्त को इस मशहूर स्मारक पर कई बम धमाकों की धमकी दी गई थी।

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जैसे ही मेयर के ऑफिस को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली, उन्होंने दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि अलर्ट मिलने के तुरंत बाद पुलिसकर्मी, बम निरोधक दस्ते और दूसरी सुरक्षा टीमें लाल किले पहुंचीं और पूरे इलाके की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल की।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि बम की धमकी की जानकारी मिलने के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई और जांच शुरू कर दी गई।

सूत्रों के मुताबिक, जांच करने वाले ईमेल भेजने वाले की पहचान और उसके सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे।

11 जुलाई को भी लाल किले को निशाना बनाकर ऐसी ही बम की धमकी दी गई थी, जिसके बाद बड़ी सुरक्षा कार्रवाई की गई थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने स्मारक की गहन तलाशी ली थी और बाद में धमकी को झूठा करार दिया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, पिछले महीने मिली धमकी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आए एक फोन कॉल से जुड़ी थी, जिसमें कॉलर ने दावा किया था कि लाल किले को उड़ा दिया जाएगा। मुंबई पुलिस ने तुरंत यह जानकारी दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जिसने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को सुरक्षा उपाय शुरू करने के लिए अलर्ट किया।

इलाके की अच्छी तरह से जांच करने के बाद पुलिस अधिकारियों को कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली और उन्होंने पुष्टि की कि धमकी झूठी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा।

सरकार ने नागरिकों से पीएम मोदी के आगामी स्वतंत्रता दिवस संबोधन के लिए अपने विचार, इनपुट और नीतिगत सुझाव साझा करने को कहा है। जनता के विचार भेजने के लिए माईगव पोर्टल पर 12 अगस्त तक का समय दिया गया है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी