दिल्ली मेट्रो 15 जुलाई से शुरू करेगी 12वां ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, यात्रियों से मांगा जाएगा फीडबैक

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) यात्रियों से सेवाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 15 जुलाई से 12वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है। यह सर्वेक्षण 15 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य मेट्रो सेवाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर यात्रियों की राय और सुझाव प्राप्त करना है।

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डीएमआरसी के अनुसार, सर्वेक्षण के माध्यम से यात्रियों से एक विस्तृत प्रश्नावली के जरिए फीडबैक लिया जाएगा। इसमें मेट्रो की सुविधाओं, सेवाओं की गुणवत्ता और यात्रियों के अनुभव से जुड़े विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। यात्रियों से यह भी पूछा जाएगा कि मेट्रो सेवाओं में सुधार के लिए किन क्षेत्रों में बदलाव की आवश्यकता है।

जो यात्री इस सर्वेक्षण में भाग लेना चाहते हैं, वे दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर होम पेज पर उपलब्ध सर्वेक्षण लिंक के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकते हैं। सर्वेक्षण फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, ताकि अधिक से अधिक यात्री इसमें भाग ले सकें।

डीएमआरसी ने बताया कि सर्वेक्षण के सभी लिंक केवल एक महीने की अवधि के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। 14 अगस्त को सर्वेक्षण समाप्त होने के बाद यात्रियों से प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया जाएगा।

इस ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में यात्रियों से मेट्रो सेवाओं के सात प्रमुख क्षेत्रों पर राय मांगी जाएगी। इनमें उपलब्धता और पहुंच, यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं, सूचना व्यवस्था, सेवाओं की गुणवत्ता, ग्राहक सेवाएं, मेट्रो क्षेत्र के बाहर की सुविधाएं और सुरक्षा, संरक्षा और आराम जैसे विषय शामिल हैं।

डीएमआरसी का कहना है कि यात्रियों से मिलने वाला फीडबैक मेट्रो संचालन और सुविधाओं के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर यात्रियों की जरूरतों को समझने और सेवाओं में आवश्यक सुधार करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली मेट्रो लगातार यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों पर काम करती रही है। इस सर्वेक्षण के जरिए मेट्रो प्रबंधन यात्रियों की अपेक्षाओं, समस्याओं और सुझावों को सीधे समझने का प्रयास करेगा, ताकि भविष्य में सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाया जा सके।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी