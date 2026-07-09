दिल्ली: मशहूर गायक मीका सिंह ने उपराज्यपाल टीएस संधू से की मुलाकात

नई दिल्ली, 9 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने गुरुवार को लोक निवास में लोकप्रिय पार्श्व गायक और संगीतकार मीका सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने राष्ट्रीय राजधानी के रचनात्मक परिदृश्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

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लोक निवास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि लोकप्रिय पार्श्व गायक और संगीतकार मीका सिंह ने आज लोक निवास दिल्ली में दिल्ली के उपराज्यपाल संधू तरनजीत सिंह से मुलाकात की। संगीत, संस्कृति और दिल्ली के जीवंत रचनात्मक परिदृश्य पर उनकी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई।

मीका सिंह के सबसे लोकप्रिय गानों में 'बस एक किंग' (सिंह इज किंग), 'मौजा ही मौजा' (जब वी मेट), 'इब्न-ए-बतूता' (इश्किया), 'धन्नो' (हाउसफुल), 'ढिंका चिका' (रेडी) और 'चिंता ता चिता' (राउडी राठौड़) शामिल हैं। वह गायक दलेर मेहंदी के छोटे भाई हैं।

मीका सिंह का नवीनतम गीत 'व्याह करवा दो जी' है, जो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का है, जिसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में हैं।

इससे पहले, 10 जून को मीका सिंह के 49वें जन्मदिन पर गायक पलाश सेन ने अपने दोस्त के लिए एक संदेश लिखा और कहा कि वह सिर्फ मंच पर नहीं आते, बल्कि पूरी पार्टी को अपने साथ ले आते हैं।

पलाश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह और मीका सिंह एक साथ मंच पर हैं।

इस वीडियो में पार्टी सॉन्ग के लिए मशहूर मीका, पलाश के साथ 'मायरी' गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पलाश ने कैप्शन में लिखा कि मीका सिंह जैसा कोई दूसरा नहीं, वो मेरे प्यारे भाई हैं और आज उनका जन्मदिन है... और ये तब की बात है जब वो तीन साल पहले हमारे साथ स्टेज पर आए थे। भाई, आप सिर्फ स्टेज पर नहीं आते... आप अपने साथ पूरी पार्टी लेकर आते हैं!

--आईएएनएस

एमएस/