दिल्ली: मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास बीएस की टक्कर से ई रिक्शा में सवार छात्रा की मौत, चालक गिरफ्तार

नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास मंगलवार को हुए एक सड़क हादसे में 12 वर्षीय स्कूली छात्रा की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने स्कूल बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

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आदर्श नगर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना की सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला कि स्कूल बस और एक ई-रिक्शा की टक्कर हो गई। हादसे के समय ई-रिक्शा में स्कूली बच्चे सवार थे।

जांच में सामने आया कि स्कूल बस को 55 वर्षीय कमल सिंह चला रहा था, जो बुराड़ी स्थित कौशिक एन्क्लेव का निवासी है। वहीं, ई-रिक्शा 45 वर्षीय अजय प्रसाद चला रहा था, जो मुकुंदपुर के मस्जिद चौक के पास रहता है। टक्कर के दौरान ई-रिक्शा में सवार 12 वर्षीय प्रियांशी सड़क पर गिर गई। इसके बाद वह स्कूल बस की चपेट में आ गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

घटना के तुरंत बाद घायल छात्रा को जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम स्मारक अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में किसी अन्य बच्चे या व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है।

घटना की जानकारी मिलते ही अपराध जांच दल और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल स्कूल बस और ई-रिक्शा को कब्जे में ले लिया है। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में सुरक्षित रख दिया गया है। पुलिस ने स्कूल बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी