दिल्ली में ससुरालवालों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला ने की आत्महत्या

नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के नांगलोई इलाके में स्थित ससुराल में एक 24 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने दो वीडियो रिकॉर्ड किए, जिनमें वह अपने पति और ससुरालवालों पर लगातार उत्पीड़न का आरोप लगाती नजर आ रही है।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना की सूचना सोमवार सुबह 11:09 बजे नांगलोई पुलिस स्टेशन को मिली। सूचना में बताया गया कि नांगलोई एक्सटेंशन की रहने वाली 26 वर्षीय महिला को संजय गांधी मेमोरियल (एसजीएम) अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया।

प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। चूंकि मृत्यु विवाह के सात साल के भीतर हुई थी, इसलिए इस मामले को संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को कानूनी प्रावधानों के अनुसार जांच कार्यवाही के लिए सूचित किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि मुंडका के तहसीलदार ने मृतक की मां का बयान दर्ज किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का पति रोहित शराब के नशे में अक्सर उस पर हमला करता था। परिवार का दावा है कि महिला लंबे समय से वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रही थी।

जांचकर्ताओं ने रोहित की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में भी जानकारी जुटाई। अधिकारियों के अनुसार, कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में लगी सिर की गंभीर चोट के लिए उसका इलाज चल रहा है। पूछताछ के दौरान साझा की गई चिकित्सा रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार, "युवक के 2-3 साल से अधिक जीवित रहने की संभावना नहीं है।"

जांच आगे बढ़ने पर मृतक महिला के परिवार के सदस्यों ने दो वीडियो सौंपे, जो कथित तौर पर उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। पुलिस ने कहा कि इन रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, वीडियो "लगातार पति द्वारा उत्पीड़न के कारण तीव्र मनोवैज्ञानिक पीड़ा और जान के खतरे" को दर्शाते हैं।जांचकर्ता महिला की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए रिकॉर्डिंग की सामग्री के साथ-साथ अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का भी आकलन कर रहे हैं।

मंगलवार को कानूनी प्रक्रिया के तहत मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। जांच के बाद परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों और अब तक जुटाई गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस मामले के सभी पहलुओं की छानबीन कर रही है।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम