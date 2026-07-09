दिल्ली में स्नैचर गिरफ्तार, 5 चोरी के मोबाइल और स्कूटी बरामद

नई दिल्ली, 9 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने एक कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से पांच चोरी के मोबाइल फोन और एक चोरी की होंडा एक्टिवा स्कूटी बरामद की है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
राष्ट्रीय राजधानी के नंद नगरी पुलिस स्टेशन की एक टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि स्कूटी का इस्तेमाल कई स्नैचिंग की घटनाओं में किया गया था।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 6 जुलाई को पुलिस स्टेशन को इलाके में बी-6 धर्मशाला के पास एक मोबाइल फोन छीने जाने की शिकायत मिली।
पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, शिकायतकर्ता पूजा का बयान दर्ज किया और नंद नगरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की।
जांच के दौरान नंद नगरी इंस्पेक्टर वीरेंद्र के नेतृत्व में एक समर्पित टीम ने लगातार तकनीकी और क्षेत्रीय जांच की।
टीम ने सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया, तकनीकी निगरानी की, स्थानीय जानकारी जुटाई और इलाके में सक्रिय आदतन अपराधियों की पहचान की। अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से नंद नगरी क्षेत्र के निवासी 36 वर्षीय आकाश नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
लगातार पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कई छीन-झपट की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसके खुलासे के आधार पर पुलिस ने पांच चोरी के मोबाइल फोन और चोरी की स्कूटी बरामद की।
अन्य मामलों में आरोपी की संलिप्तता का पता लगाने और उसके किसी भी सहयोगी की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।
इसके अलावा, जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले भी दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।
इसी तरह के एक मामले में, दिल्ली पुलिस के शाहदरा जिले के ऑटो चोरी रोधी दस्ते (एएटीएस) ने मंगलवार को एक पुलिस बयान में कहा कि उन्होंने 28 वर्षीय आदतन ऑटो चोर और झपटमार को गिरफ्तार किया है और पांच चोरी के दोपहिया वाहन और एक छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद किया है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास है और वह झपटमारी, डकैती और शस्त्र अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित 19 पिछले मामलों में संलिप्त है।
--आईएएनएस
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