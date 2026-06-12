दिल्ली में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, चार महिलाओं का रेस्क्यू किया गया

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय जिला पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई में दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में कुतुब रोड स्थित एक इमारत से संचालित हो रहे कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इस दौरान चार महिलाओं का रेस्क्यू किया गया और एक आरोपी को अवैध गतिविधि चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

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पुलिस के अनुसार, अधिकारियों को कथित रैकेट के बारे में विशिष्ट सूचना मिलने के बाद कुतुब रोड स्थित सारण बिल्डिंग पर छापा मारा गया। इस कार्रवाई के बाद, 12 जून को एफआईआर के तहत अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (आईटीपी अधिनियम) की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया। परिसर के मालिक के खिलाफ एफआईआर के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223ए के तहत अलग से कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है। दोनों मामलों में जांच जारी है।

पुलिस ने बताया कि 11 जून को शाम करीब 7:30 बजे, एक गुप्त सूचना देने वाले ने नबी करीम पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) से संपर्क किया और पहाड़गंज के कुतुब रोड इलाके में एक इमारत से चलाए जा रहे कथित सेक्स रैकेट के बारे में जानकारी दी।

सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए सूचना की पुष्टि करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। छापेमारी टीम में सहायक कांस्टेबल हर्ष, सहायक कांस्टेबल श्रुति, हेड कांस्टेबल सुनील अधाना और विकास, कांस्टेबल धंसी और फेरू, और सहायक कांस्टेबल निशु शामिल थे, जो पुलिस स्टेशन नबी करीम के एसएचओ के पर्यवेक्षण में काम कर रहे थे।

ऑपरेशन के तहत, फेरू को फर्जी ग्राहक बनाकर आरोपों की पुष्टि की गई। सूचना की पुष्टि होने के बाद, पुलिस टीम ने चिन्हित परिसर पर छापा मारा और कथित रैकेट का भंडाफोड़ किया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान लक्ष्मी नगर निवासी 29 वर्षीय शाहरुख के रूप में हुई है। पुलिस ने द्वारका निवासी 58 वर्षीय हरिकिशन उर्फ ​​राजू चैंपियन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जो उस किराए के परिसर का मालिक है जहां कथित अवैध गतिविधि चल रही थी।

छापेमारी के दौरान, परिसर से 31, 25, 20 और 34 वर्ष की चार महिलाओं को बचाया गया। पुलिस ने उनकी निजता बनाए रखने के लिए उनकी पहचान गुप्त रखी है।

जांचकर्ताओं ने संबंधित सबूत अपने कब्जे में ले लिए हैं और ऑपरेशन की सीमा का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।

अधिकारियों के अनुसार, पूरे नेटवर्क का खुलासा करने, कथित अवैध गतिविधि से जुड़े सभी व्यक्तियों की पहचान करने और मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/