दिल्ली में कांवड़ मार्गों पर कड़ी सुरक्षा, वीएचपी-बजरंग दल के स्वयंसेवक भी संभाल रहे ड्यूटी

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा के रास्तों पर सुरक्षा और ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सीआरपीएफ और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है।

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विश्व हिंदू परिषद के सह-जिला मंत्री अनमोल दुबे ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "कैंप की सुरक्षा का काम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संभालते हैं। यमुना पार के अलग-अलग कैंपों में हमारे दो-तीन कार्यकर्ता पूरी रात सुरक्षा की ड्यूटी पर रहते हैं। क्योंकि, जैसा कि आपने हर बार देखा होगा, यहां अलग-अलग तरह के लोग आते हैं और गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिंदू समाज की बदनामी न हो और बुरे तत्वों की वजह से कांवड़ कैंपों को कोई नुकसान या अपमान न झेलना पड़े, हमारे कार्यकर्ता यह काम करते हैं।"

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से शनिवार को कांवड़ शिविरों के निरीक्षण को लेकर अनमोल दुबे ने कहा कि जब से दिल्ली में सरकार बदली है, तब से माहौल भी बदल गया है। पहले लोग खाली हाथ घूमते थे। पिछले साल यहां फूलों की बारिश की गई थी। इस साल भी पुष्पवर्षा की जाएगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कभी फूलों की बारिश नहीं की थी, लेकिन पिछले साल दिल्ली पुलिस ने भी पुष्पवर्षा की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। शनिवार को भी यहां पुष्पवर्षा होगी।

कांवड़ यात्रा के दौरान मांस की दुकानें बंद किए जाने पर उन्होंने कहा, "यात्रा के दौरान दुकानें अधिकतर बंद हैं। मौजपुर चौक के पास हमारा एक कैंप लगा है। वहां आसपास बहुत सारी मीट की दुकानें थीं। अब वे कांवड़ यात्रा के दौरान बंद हैं।"

अनमोल दुबे ने कांवड़ यात्रा में प्रशासन के सहयोग की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बैठक हुई थी। अब यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है। दिल्ली में भी कांवड़ शिविरों के पास पुलिस प्रशासन मुस्तैद है।

--आईएएनएस

डीसीएच/