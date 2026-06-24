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दिल्ली में कोचिंग सेंटरों पर सख्ती, शहरभर में सुरक्षा जांच के आदेश

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 24, 2026, 04:29 PM
दिल्ली में कोचिंग सेंटरों पर सख्ती, शहरभर में सुरक्षा जांच के आदेश

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया। शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शहरभर में कोचिंग सेंटरों पर विशेष सुरक्षा जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए।

बैठक में गृह विभाग, नगर निगम दिल्ली, शहरी विकास विभाग, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उच्च शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और नियामकीय ढांचे की विस्तृत समीक्षा की गई।

मंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कोचिंग संस्थानों को सरकार और न्यायालय द्वारा तय सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।

सरकार ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली विकास प्राधिकरण,एमसीडी, दिल्ली अग्निशमन सेवा और डीडीएमए को निर्देश दिया है कि मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और कटवरिया सराय जैसे प्रमुख कोचिंग हब में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाए। इन टीमों द्वारा फायर सेफ्टी, भवन मानकों और अन्य अनिवार्य सुरक्षा नियमों की जांच की जाएगी।

इसके साथ ही एमसीडी को पूरे दिल्ली में सर्वे किए गए 923 कोचिंग सेंटरों की सूची निरीक्षण टीमों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने यह भी आदेश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट द्वारा सख्त कार्रवाई की जाए।

साथ ही, एमसीडी को प्रतिदिन कार्रवाई रिपोर्ट मंत्री कार्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूरे अभियान की निगरानी लगातार की जा सके।

सरकार ने यह भी बताया कि उच्च शिक्षा निदेशालय कोचिंग संस्थानों के लिए एक व्यापक और मजबूत नियामक ढांचा तैयार कर रहा है। इस प्रस्तावित ढांचे का उद्देश्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और कोचिंग संस्थानों के संचालन को अधिक पारदर्शी बनाना है।

मंत्री ने दोहराया कि दिल्ली सरकार छात्रों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी संस्थान को लापरवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी