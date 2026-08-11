दिल्ली में बढ़े स्वाइन फ्लू के मामले, स्वास्थ्य मंत्री बोले-हालात से निपटने की पूरी तैयारी

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली में एच1एन1 इन्फ्लूएंजा (स्वाइन फ्लू) के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल अब तक 1344 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल इस अवधि में 229 मामले ही सामने आए थे। इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर उनका ठीक से इलाज कर रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयों, बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी गई है।

हेल्थकेयर इक्विपमेंट से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट के पहले के फैसले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मैं इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने के लिए माननीय कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछली सरकार ने कुछ हेल्थकेयर मशीनें खरीदी थीं, जबकि उन्हें चलाने के लिए न तो कोई स्पेशलिस्ट थे और न ही उन्हें इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ था।

उन्होंने कहा कि यह दिल्ली के लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक स्थिति है। जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हमने स्टाफ की कमी को दूर किया है और यह पक्का किया है कि जो भी इक्विपमेंट और संसाधन पीछे छूट गए थे और जिनका इस्तेमाल जनता के फायदे के लिए किया जा सकता था, उनका सही ढंग से इस्तेमाल हो, जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत हो और उन्हें काम में लाया जाए।

उन्होंने कहा कि 11 साल की समस्या को दूर करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हमने बेड की संख्या बढ़ाई है, वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया है। दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग लोगों के लिए ठीक तरह से काम कर रहा है। इससे पहले पंकज सिंह ने कहा कि विभाग मई के बाद से इस मामले को लेकर सक्रिय हो जाता है। अगर किसी मरीज में लक्षण पाए जाते हैं, तो उनके इलाज और अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाती है।

--आईएएनएस

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