दिल्ली में बिजली व्यवस्था को मिलेगा नया स्वरूप, स्मार्ट सबस्टेशन और सोलर अभियान की हुई शुरुआत

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने रविवार को पूर्वी दिल्ली में बिजली के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के मकसद से दो पहल शुरू कीं।

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उन्होंने गांधी नगर में अत्याधुनिक स्मार्ट पैड माउंटेड सबस्टेशन का उद्घाटन किया और 'सोलेराइज ईस्ट' अभियान शुरू किया। इस अभियान का मकसद 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को रूफटॉप सोलर सिस्टम से जोड़ना है।

इस कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग और कॉर्पोरेट मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधायक, पार्षद, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधि, हाउसिंग सोसायटियों के सदस्य, बीवाईपीएल के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए।

इस मौके पर सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार बिजली क्षेत्र के लिए एक लंबी अवधि वाली और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई रणनीति लागू कर रही है।

उन्होंने बताया कि सिर्फ एक साल में बिजली क्षेत्र के कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1,427 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस निवेश का मकसद न सिर्फ मौजूदा जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि दिल्ली की भविष्य में बढ़ती ऊर्जा की मांग के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना भी है।

उन्होंने कहा कि इस निवेश का इस्तेमाल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने, नए सबस्टेशन बनाने, पुराने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को अपनाने की गति बढ़ाने में किया जा रहा है।

बिजली मंत्री ने बताया कि दिल्ली में इस साल अब तक की सबसे ज्यादा पीक पावर डिमांड (अधिकतम बिजली मांग) 8,748 मेगावाट दर्ज की गई। इतनी ज्यादा मांग के बावजूद, शहर में बिजली कटौती की कोई बड़ी समस्या नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि यह दिल्ली सरकार की प्लानिंग, बिजली वितरण कंपनियों की क्षमता, इंजीनियरों की लगन और राजधानी के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को दिखाता है।

सूद ने कहा कि एक भरोसेमंद बिजली व्यवस्था किसी भी आधुनिक शहर का सबसे मजबूत आधार होती है।

उद्योग, व्यापार, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल सेवाएं और नागरिकों का रोजमर्रा का जीवन - ये सभी बिना रुकावट वाली और अच्छी क्वालिटी की बिजली सप्लाई पर निर्भर करते हैं। इसलिए, दिल्ली सरकार बिजली क्षेत्र को और अधिक आधुनिक, स्मार्ट, ग्रीन और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ बिजली देना नहीं है, बल्कि भरोसेमंद, सस्ती, स्मार्ट और अब ग्रीन बिजली पहुंचाना है।

--आईएएनएस

एससीएच