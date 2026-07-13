दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, सीएम रेखा गुप्ता ने मॉडल टाउन में किया पौधरोपण

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को शहर में बड़े पैमाने पर चल रहे पौधरोपण अभियान के तहत मॉडल टाउन इलाके में एक पौधा लगाकर 70 लाख पौधे लगाने के महत्वाकांक्षी अभियान में हिस्सा लिया। इस अभियान का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली का दायरा बढ़ाना है।

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दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे इस पौधरोपण अभियान का मकसद लोगों की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जुलाई को की थी और इसमें सरकारी विभागों, नागरिक संस्थाओं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया है।

पौधा लगाने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार 'मास प्लांटेशन ड्राइव' के तहत पूरे शहर में पौधरोपण कार्यक्रम चला रही है और लोगों को इस पहल में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

उन्होंने कहा, "मास प्लांटेशन ड्राइव के तहत दिल्ली भर में लगातार पौधरोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जुलाई को इस अभियान की शुरुआत की थी। दिल्ली सरकार ने एक खास पोर्टल के जरिए लोगों से भागीदारी की अपील की, जहां लोग पौधारोपण अभियान में हिस्सा लेने के लिए समय चुन सकते थे। इसके बाद नागरिक तय जगहों पर गए और पौधे लगाने में सक्रिय रूप से शामिल हुए।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में सीधे योगदान करने का मौका देकर पौधारोपण को एक जन आंदोलन बनाना है। सरकार ने लोगों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्टर करने और शहरभर में तय जगहों पर पौधरोपण गतिविधियों के लिए अपनी सुविधा के अनुसार समय चुनने की सुविधा देकर लोगों की भागीदारी को आसान बनाया है।

70 लाख पौधे लगाने का यह अभियान दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सुधारने, हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देने की व्यापक कोशिशों का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि अलग-अलग सरकारी संस्थाओं और वॉलंटियर्स की मदद से पार्कों, संस्थानों के कैंपस, सड़क किनारे बनी ग्रीन बेल्ट और दूसरी चिन्हित जगहों पर पौधे लगाए जा रहे हैं।

इस अभियान को स्थानीय समुदायों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है, और बड़ी संख्या में नागरिक पौधरोपण के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर रहे हैं।

इससे पहले रविवार को नई दिल्ली नगर परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत गोल मार्केट में बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान का नेतृत्व किया। चहल ने कहा कि इस अभियान का मकसद जनभागीदारी के जरिए पर्यावरण संरक्षण को एक जन-आंदोलन में बदलना है। इस कार्यक्रम के दौरान चहल ने ‘गुड गवर्नेंस एट योर डोरस्टेप’ पहल के तहत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों से भी बातचीत की। उन्होंने नागरिकों की नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इनका जल्द और तय समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करें।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी