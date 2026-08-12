दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, तमाम जिलों में पुलिस ने की रातभर गश्त और चेकिंग

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में देर रात मेगा सुरक्षा अभियान चलाया। रात 11 बजे से 2 बजे तक दिल्ली के तमाम जिलों में गश्त के साथ सघन चेकिंग की गई।

द्वारका मोड़ पर पुलिसकर्मियों ने पूरी सतर्कता के साथ आधी रात को पेट्रोलिंग की। अधिकारियों ने गाड़ियों की सघन जांच की और हर गुजरने वाली कार की अंदर-बाहर से अच्छी तरह तलाशी ली गई। सिर्फ सुरक्षा जांच में पास होने वाली गाड़ियों को ही आगे जाने की इजाजत दी गई, ताकि हर नागरिक के लिए राष्ट्रीय उत्सव सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे।

इसी तरह उत्तम नगर में पुलिस टीमों ने आधी रात को जमीनी स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इलाके की मुख्य सड़कों से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोका गया और आगे बढ़ने की इजाजत से पहले उसकी बारीकी से जांच की गई। इस निगरानी का मकसद पूरे शहर में पूरी सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है।

सीलमपुर इलाके में भी दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान, संदिग्ध वाहनों और लोगों पर नजर रखी गई। सुरक्षा अभियान के तहत पुलिसकर्मियों को स्थानों पर तैनात किया गया।

वहीं, पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पीकेट लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की जांच की। इस दौरान संदिग्ध वाहनों और लोगों पर विशेष नजर रखी गई। अभियान की निगरानी के लिए डीसीपी वेस्ट हरेश्वर वी. स्वामी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 15 अगस्त से पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे।

डीसीपी वेस्ट हरेश्वर वी. स्वामी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त की तरफ से दिशा निर्देश हैं कि राजधानी में गश्त होनी है। उन्हीं के निर्देशानुसार पश्चिमी दिल्ली में पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। सघन चेकिंग की गई है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाए गए हैं।

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