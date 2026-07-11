दिल्ली : लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी निकली अफवाह, पुलिस कॉलर की तलाश में जुटी

नई दिल्ली, 11 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले की गहन तलाशी ली। इस दौरान, कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।

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दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह धमकी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आए एक फोन कॉल से मिली थी, जिसमें कॉलर ने लाल किले को उड़ाने का दावा किया था। मुंबई पुलिस ने तुरंत यह जानकारी दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जिसने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को सुरक्षा उपाय शुरू करने के लिए अलर्ट किया।

अलर्ट मिलने के तुरंत बाद पुलिसकर्मी, बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा टीमें लाल किले पहुंचीं और परिसर की गहन जांच-पड़ताल की। ​​जांच के बाद अधिकारियों को कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। बाद में अधिकारियों ने बम की धमकी को अफवाह करार दिया। फिलहाल, अधिकारी कॉलर का पता लगाने और इस धमकी के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

गौरतलब है कि यह धमकी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के कुछ महीनों बाद आई है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने विस्फोटक से लदी हुंडई आई20 के ड्राइवर की पहचान उमर-उन-नबी के रूप में की थी, जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत कश्मीरी डॉक्टर था।

विस्फोट उसी दिन हुआ था, जब सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के फरीदाबाद में एक जगह से अमोनियम नाइट्रेट सहित लगभग 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था। जांच टीमों को संदेह था कि आरोपी ने वाहन में विस्फोट तब किया, जब उसके दो कथित साथियों मुजम्मिल शकील और आदिल राथर को गिरफ्तार कर लिया गया और विस्फोटक जब्त कर लिए गए।

मई में एक अन्य बड़े आतंकवाद-रोधी अभियान में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई और भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से कथित तौर पर जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच अधिकारियों के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, बिजली संयंत्रों, परमाणु सुविधाओं और सुरक्षा कर्मियों सहित प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना बना रहे थे।

--आईएएनएस

डीसीएच/