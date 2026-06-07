दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह ने बवाना में 'ड्रेन प्रोजेक्ट' की आधारशिला रखी

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह ने रविवार को अपने बवाना विधानसभा क्षेत्र के प्रकाश विहार, शाहबाद एक्सटेंशन-द्वितीय में सड़कों और नालियों के निर्माण की आधारशिला रखी।

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एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ) के तहत सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा शुरू की जा रही इस परियोजना में 18 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसका उद्देश्य जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय निवासियों को बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए रविंद्र इंद्रराज सिंह ने कहा कि बवाना विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से विकास कार्यों की कमी के कारण कई मूलभूत नागरिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है और निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में विकास परियोजनाएं शुरू और उद्घाटन की जा रही हैं।

रविंद्र इंद्रराज सिंह ने कहा कि यदि अतीत में विकास कार्य समय पर किए गए होते, तो आज बवाना क्षेत्र की स्थिति कुछ और होती।

उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार अब बवाना के हर हिस्से को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है और निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी क्षेत्र बुनियादी ढांचे से वंचित नहीं रहेगा।

उन्होंने कहा कि उद्देश्य बवाना को सभी बुनियादी नागरिक सुविधाओं से लैस एक आधुनिक और सुसज्जित विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करना है।

रविंद्र इंद्रराज सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार हर गांव में पेयजल, बिजली, सड़कें, नालियां, जल निकासी व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विकास की गति में उल्लेखनीय तेजी आई है और नागरिकों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है।

मंत्री ने बताया कि 3 जून को रोहिणी सेक्टर-22 में नालियों के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी गई, जो बवाना विधानसभा क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इसके अलावा, पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कई अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन और शुभारंभ किया जा रहा है और आने वाले समय में कई और महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं।

--आईएएनएस

एमएस/