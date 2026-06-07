दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 14 जून को यमुना सफाई अभियान शुरू करेंगी

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 14 जून को सरकार के 'यमुना रिवरफ्रंट सफाई अभियान 2026' की शुरुआत करेंगी। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। इस अभियान का मकसद यमुना की खोई हुई शान को वापस लाना, नदी के किनारों की सफाई करना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है।

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मुख्यमंत्री इस बड़े अभियान में हिस्सा लेंगी और साफ-सुथरी और स्वस्थ यमुना के लिए सामूहिक संकल्प को मजबूत करने में नागरिकों के साथ शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय विरासत का एक अहम हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि यमुना की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की भी है।

इसी सोच के साथ जागरूकता फैलाने और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया जा रहा है।

14 जून को यमुना नदी के किनारे प्रमुख घाटों पर एक साथ सफाई अभियान और जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस अभियान में लगभग 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ-साथ हजारों स्वयंसेवकों के शामिल होने की उम्मीद है। एक बयान में कहा गया है कि यह कार्यक्रम सामूहिक जन-प्रयास और प्रतिबद्धता के जरिए यमुना को साफ-सुथरा बनाने की दिशा में एक अहम पहल होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल यमुना और उसके घाटों की सफाई के लिए 'मेरी यमुना, मेरा कर्तव्य' अभियान शुरू किया गया था।

इस पहल में हजारों वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया और 12 टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा करके वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटान किया गया। अभियान को जनता से मिले उत्साहजनक रिस्पॉन्स ने यह दिखाया कि जब समाज और सरकार मिलकर काम करते हैं, तो बड़ा बदलाव मुमकिन है।

उन्होंने कहा कि इस साल का अभियान बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, दिल्ली नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पीने का पानी, फर्स्ट एड, इमरजेंसी सेवाओं और साफ-सफाई से जुड़ी सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना को साफ रखना सिर्फ एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि सबकी मिली-जुली जिम्मेदारी है।

नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और वॉलंटियर्स से बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की भागीदारी से ही एक साफ, निर्मल और जीवन देने वाली यमुना का सपना सच हो सकता है।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी