दिल्ली के एलजी टीएस संधू ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर चर्चा की

नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने सोमवार को राजधानी में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके इलाके के हिसाब से समाधान निकालने और अवैध पार्किंग रोकने की रणनीतियों को अंतिम रूप दिया।

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बैठक के बाद एलजी टीएस संधू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की विस्तृत प्रस्तुति की समीक्षा की।"

संधू ने कहा, "पूरी दिल्ली में ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए की जा रही केंद्रित कोशिशों और रणनीतिक उपायों को देखना उत्साहजनक है। ट्रैफिक जाम वाली मुख्य जगहों पर तुरंत कार्रवाई, साथ ही लगातार इंजीनियरिंग उपाय और टेक्नोलॉजी-आधारित समाधानों से धीरे-धीरे सुधार दिखने लगा है।"

उन्होंने कहा, "गलत दिशा में गाड़ी चलाना और अनधिकृत पार्किंग जैसे उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई एक निरंतर प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।"

उन्होंने कहा, "नागरिक-केंद्रित 'प्रोजेक्ट संगम' को आगे बढ़ते हुए देखना उत्साहजनक है। इससे स्थानीय निवासियों के साथ जुड़ाव मजबूत होगा और इलाके की जरूरतों के हिसाब से समाधान विकसित किए जा सकेंगे। मैंने टीम को निर्देश दिया है कि वे भविष्य के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को अपनाने पर लगातार ध्यान देते हुए इस गति को बनाए रखें।"

संधू ने कहा, "दिल्ली के हर नागरिक को बिना किसी रुकावट वाला, सुरक्षित और कुशल आवागमन का अनुभव देने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की चल रही कोशिशों में उन्हें अपना पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया है।"

इससे पहले, उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आवागमन और डिजिटल यातायात प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की और भीड़‌भाड़ मुक्त सड़कों के लिए एआई के उपयोग और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान उपराज्यपाल ने शहर को निवेश और पर्यटन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

एलजी संधू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "आज दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तोडापुर सुविधा में एक उपयोगी सत्र रहा। डिजिटल प्रवर्तन ढांचे की प्रगति की समीक्षा की और व्यस्त समय के यातायात की 24/7 पारदर्शी निगरानी और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया।"

उन्होंने कहा, "ट्रैफिक जाम न केवल समय और ईंधन बर्बाद करते हैं, बल्कि प्रदूषण को भी बढ़ाते हैं। सुचारू यातायात सुनिश्चित करने और इसे रोकने के लिए विशेष रूप से भीड़‌भाड़ वाले स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की जमीनी उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दिया गया।"

--आईएएनएस

डीकेपी/