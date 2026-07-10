दिल्ली: इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के विलय के बाद भाजपा ने एमसीडी में बहुमत हासिल किया

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली में 16 नगर पार्षदों वाली इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) का शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पार्टी की नगर इकाई के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​की उपस्थिति में औपचारिक रूप से सत्तारूढ़ पार्टी में विलय हो गया।

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मुकेश गोयल के नेतृत्व में सभी 16 आईवीपी पार्षदों के विलय के साथ 250 पार्षदों वाली दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा की संख्या बढ़कर 139 हो गई।

16 पार्षदों का भाजपा में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि मैं भाजपा में शामिल हुए सभी पार्षदों और कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करती हूं कि उन्हें भाजपा परिवार में पूरा सम्मान और सेवा करने का हर अवसर मिलेगा।

उन्होंने अपने वार्ड के निवासियों को आश्वासन दिया कि अब उन्हें दिल्ली की 'ट्रिपल-इंजन सरकार' की विकास पहलों का पूरा लाभ मिलेगा।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा कि आईवीपी का भाजपा में विलय इसके 16 पार्षदों की इस इच्छा से प्रेरित है कि वे अपने वार्ड के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में रेखा गुप्ता सरकार द्वारा किए जा रहे सर्वांगीण विकास से जोड़ें। मैं भाजपा परिवार में सभी का स्वागत करता हूं।

2025 में, आम आदमी पार्टी से अलग होकर 16 नगर पार्षदों ने गोयल के नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) का गठन किया था।

दिल्ली भाजपा के एक बयान के अनुसार, गुरुवार शाम को गोयल ने मल्होत्रा ​​और मुख्यमंत्री गुप्ता से औपचारिक रूप से अपनी आईवीपी का भाजपा में विलय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के साथ मल्होत्रा ​​और मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को गोयल और उनकी पार्टी के पार्षदों की उपस्थिति में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईवीपी के भाजपा में विलय की घोषणा की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही, दिल्ली नगर निगम के सदन नेता जयभगवान यादव और दिल्ली भाजपा के महासचिव विष्णु मित्तल भी उपस्थित थे।

दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि गोयल के नेतृत्व में भाजपा में शामिल होने वाले कई पार्षदों के पास व्यापक अनुभव है, जो नगर निगम के कामकाज के लिए मूल्यवान साबित होगा।

दिल्ली भाजपा प्रमुख मल्होत्रा ​​ने कहा कि इस विलय से 16 नगर निगम वार्डों में रहने वाले लगभग 11 से 12 लाख निवासी भाजपा सरकार की व्यापक विकास पहलों से सीधे जुड़ जाएंगे।

उन्होंने कहा कि यह विलय 16 पार्षदों के इस दृढ़ संकल्प से प्रेरित था कि वे अपने-अपने वार्डों के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली रेखा गुप्ता सरकार के विकास एजेंडे से जोड़ें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी पार्षदों और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उन्हें भाजपा परिवार में उचित सम्मान मिलेगा और सार्थक योगदान देने के सभी अवसर प्रदान किए जाएंगे।

--आईएएनएस

एमएस/