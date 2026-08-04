दिल्ली: हीरा चोरी के मामले में पूर्व हाउसकीपिंग स्टाफ समेत दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने हीरे की चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी हुआ हीरा, चोरी का मोबाइल और दो अन्य मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

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आरोपियों की पहचान उत्तराखंड के अल्मोडा निवासी मनीष चंद्रा (22) और नई दिल्ली के महिपालपुर निवासी अंकित कुमार (22) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा हीरे की चोरी की सूचना देने के बाद 10 जुलाई को साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि हीरा उसके हाउसकीपिंग स्टाफ सदस्य मनीष चंद्रा ने चुरा लिया है।

मामला दर्ज होने के बाद साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर रविंदर कुमार वर्मा की देखरेख और वसंत विहार सब-डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त बब्बर भान के समग्र मार्गदर्शन में सहायक उप-निरीक्षक सतपाल, हेड कांस्टेबल राजेंद्र और कांस्टेबल रविशंकर की एक समर्पित पुलिस टीम का गठन किया गया था।

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मनीष चंद्रा शिकायतकर्ता के आवास में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में शामिल हुआ था और कुछ दिनों बाद हीरा चुरा लिया। चोरी करने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और छिप गया।

जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि मनीष ने चोरी किए गए हीरे को बेचने का प्रयास किया, लेकिन उसे कोई खरीदार नहीं मिला। फिर उसने सहायता के लिए अपने सहयोगी अंकित कुमार से संपर्क किया। संभावित खरीदारों की पहचान करने और इसकी बिक्री को सुविधाजनक बनाने के प्रयास में अंकित ने अपने मोबाइल फोन के माध्यम से हीरे की तस्वीरें प्रसारित कीं।

मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम ने व्यापक तकनीकी विश्लेषण, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र की। इसी के साथ हैदराबाद, अल्मोडा और दिल्ली में कई स्थानों पर कई छापे मारे गए। निरंतर प्रयासों और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को नई दिल्ली के मोती बाग के नानकपुरा इलाके से पकड़ लिया गया।

पुलिस की पूछताछ में मनीष ने चोरी की बात कबूल कर ली। उसके खुलासे पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी का हीरा बरामद कर लिया।

पुलिस ने कहा कि अंकित कुमार ने स्वीकार किया कि वह मनीष से परिचित था और उसने संभावित खरीदारों के साथ चुराए गए हीरे की तस्वीरें साझा करके उसे बेचने में मदद करने का प्रयास किया था। पुलिस द्वारा इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया।

पुलिस जांच में पता चला कि मनीष चंद्रा ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत था, जबकि अंकित कुमार ने 11वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और एक होटल में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में काम करता है।

पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन के परिणामस्वरूप दो मामलों का सफल समाधान हुआ है, जिसमें साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में दर्ज हीरा चोरी का मामला और कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के मोबाइल फोन का मामला शामिल है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी