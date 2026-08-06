दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, 6 अगस्त के लिए यलो अलर्ट जारी

नोएडा, 6 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली-एनसीआर में बीती रात से जारी हल्की से मध्यम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। लगातार हो रही बारिश और आसमान में छाए घने बादलों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने 6 अगस्त के लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

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विभाग के अनुसार गुरुवार को पूरे दिन अलग-अलग समय पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार 6 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

वहीं हवा में नमी का स्तर काफी अधिक रहेगा। अधिकतम आर्द्रता 95 प्रतिशत और न्यूनतम 90 प्रतिशत रहने की संभावना है, जिसके चलते बारिश के बीच कुछ समय के लिए उमस का भी एहसास हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह के समय गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश, पूर्वाह्न में भी इसी तरह का मौसम, दोपहर के दौरान भी गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा शाम और रात के समय हल्की बारिश या फुहारें पड़ने की संभावना है। आने वाले दिनों के पूर्वानुमान पर नजर डालें तो 7 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन भी आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

7 अगस्त के लिए किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। 8 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दिन सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। 9 अगस्त को भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं।

इसके बाद 10 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम सामान्य रूप से बादलों से ढका रहेगा और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 11 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दिन भी बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 7 से 11 अगस्त तक मौसम विभाग ने किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में मानसून सक्रिय बना हुआ है, जिसके कारण अगले कई दिनों तक बादलों की आवाजाही और रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बारिश से तापमान नियंत्रित रहेगा और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन अधिक नमी के कारण उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। वहीं लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।

--आईएएनएस

पीकेटी/वीसी