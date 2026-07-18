दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट, पूरे सप्ताह गर्मी से राहत के संकेत

नोएडा, 18 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज इन दिनों लगातार बदल रहा है। कभी तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है तो कभी अचानक बादल छाने, बारिश और तेज हवाओं से मौसम सुहावना हो रहा है।

Read More

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 18 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर के लिए बारिश, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 19 जुलाई के लिए एक बार फिर गर्मी और उमस को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

आईएमडी के सात दिन के पूर्वानुमान के अनुसार 18 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा, लेकिन दोपहर बाद बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसी वजह से मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

वहीं 19 जुलाई को भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि इस दिन भी गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन दोपहर और शाम के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इसलिए मौसम विभाग ने गर्मी और उमस को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

20 जुलाई को अधिकतम तापमान घटकर 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री, 21 जुलाई को 33/25 डिग्री, 22 जुलाई को 32/23 डिग्री तथा 23 जुलाई को 33/23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इन सभी दिनों में गरज के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी।

राहत की बात यह है कि 20 से 23 जुलाई तक मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से साफ है कि अगले पूरे सप्ताह दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। इससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि बीच-बीच में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के कारण मौसम तेजी से बदल सकता है।

विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। तेज हवाओं के दौरान कमजोर ढांचों और होर्डिंग्स से दूरी बनाए रखें। वाहन चालकों को बारिश के दौरान सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है।

दिल्ली-एनसीआर में इस सप्ताह मौसम पूरी तरह बदलता हुआ नजर आएगा। एक ओर आज बारिश और तेज हवाएं राहत देंगी तो दूसरी ओर कल उमस लोगों की परीक्षा ले सकती है। इसके बाद तापमान में गिरावट और रुक-रुक कर होने वाली बारिश के चलते पूरे सप्ताह भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीसीएच