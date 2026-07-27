दिल्ली-एनसीआर में 28 और 29 जुलाई को बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश-आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 28 और 29 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

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मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। हालांकि, कमजोर मानसून के चलते इस बार अब तक एनसीआर में उम्मीद के मुताबिक व्यापक और लगातार बारिश दर्ज नहीं हुई है, लेकिन बादलों की आवाजाही के कारण लोगों को भीषण गर्मी और लू से काफी राहत मिल रही है।

आईएमडी के सात दिवसीय पूर्वानुमान के मुताबिक 27 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आर्द्रता सुबह करीब 80 प्रतिशत और शाम तक 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। इस दिन आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा तथा मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि, इस दिन किसी प्रकार की मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है।

28 जुलाई को मौसम में सबसे अधिक बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दिन अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूरे दिन के लिए सुबह, पूर्वाह्न, दोपहर, शाम और रात, हर समय गरज-चमक के साथ बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसी कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है।

29 जुलाई को भी मौसम का यही रुख बना रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे दिन थंडरस्टॉर्म, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। इस दिन भी लोगों को मौसम खराब रहने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

इसके बाद 30 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आर्द्रता 90 से 70 प्रतिशत के बीच रह सकती है। आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा और मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी, लेकिन इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 31 जुलाई को भी मौसम सुहावना बना रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आर्द्रता 85 से 65 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। इस दिन सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।

मौसम विभाग ने इस दिन भी कोई चेतावनी जारी नहीं की है। वहीं 1 अगस्त को भी मौसम लगभग इसी तरह रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान बादलों से ढका रहेगा तथा हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस दिन भी किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय मानसून कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन वातावरण में नमी लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि तेज धूप के बजाय बादलों की आवाजाही बनी हुई है और लोगों को उमस के बावजूद भीषण गर्मी से राहत मिल रही है।

28 और 29 जुलाई को सक्रिय मौसम प्रणाली के प्रभाव से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीसीएच